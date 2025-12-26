Manchester United wkróce może zakończyć współpracę z Casemiro. Brazylijczyk może obrać kurs na MLS. New York City FC, Austin FC oraz Inter Miami są zainteresowani graczem Czerwonych Diabłów - informuje "TEAMtalk".

Casemiro celem klubów MLS

Manchester United w obecnym sezonie jest wielką niewiadomą. Podopieczni Rubena Amorima przeplatają dobre występy z tymi złymi i przez to nie znajdują się w ścisłej czołówce Premier League. Czerwone Diabły natomiast przygotowują się do zimowego okienka transferowego, gdzie zamierzają solidnie wzmocnić kadrę. Styczeń zapowiada się zatem niezwykle pracowicie w obozie z Old Trafford.

Wewnątrz Manchesteru United wciąż przewija się temat Casemiro. Kontrakt Brazylijczyka wygasa wraz z końcem sezonu, a władze z Old Trafford zastanawiają się nad przyszłością doświadczonego pomocnika. Jak się okazuje, reprezentant Canarinhos wkrótce może wylądować na boiskach MLS. Serwis „TEAMtalk” informuje, że zawodnik Czerwonych Diabłów wzbudził bowiem zainteresowanie New York City FC, Austin FC oraz Interu Miami.

Nie od dziś wiadomo, że Casemiro jest łakomym kąskiem dla amerykańskich zespołów. Teraz jednak zainteresowani poważnie myślą nad pozyskaniem gracza Manchesteru United. Pierwszeństwo w sprawie potencjalnego transferu mają jednak Czerwone Diabły. Brazylijczyk jest gotowy zostać na Old Trafford, więc decyzja leży w rękach działaczy z Old Trafford.

Casemiro w trwającej kampanii rozegrał 15 spotkań w barwach Manchesteru United. Brazylijczyk zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.