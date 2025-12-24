Manchester United zwleka. Przyszłość Casemiro wciąż niejasna

Casemiro ma kontrakt ważny z Manchesterem United do końca czerwca 2026 roku. Tymczasem nowe wieści na temat przyszłości Brazylijczyka przekazał serwis CaughtOffside.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Niejasna przyszłość Casemiro

Casemiro to jeden z najbardziej doświadczonych zawodników w Manchesterze United. Mimo że niebawem skończy 34 lata, wciąż cieszy się dużym uznaniem. Niemniej przyszłość 82-krotnego reprezentanta Brazylii pozostaje niejasna.

Klub z Old Trafford, według informacji CaughtOffside, nie jest zainteresowany aktywowaniem opcji przedłużenia kontraktu o kolejne 12 miesięcy przy zachowaniu obecnego poziomu wynagrodzenia piłkarza. Manchester United daje jednocześnie jasno do zrozumienia, że ewentualne pozostanie Casemiro w angielskim zespole jest możliwe wyłącznie w przypadku obniżenia pensji zawodnika.

Brazylijski pomocnik znajduje się na radarze klubów z Arabii Saudyjskiej oraz MLS. Szczególne zainteresowanie transferem z udziałem Casemiro wykazuje Columbus Crew. Niemniej klub ze Stanów Zjednoczonych, chcąc pozyskać zawodnika, musiałby wykroczyć poza ramy finansowe przewidziane dla defensywnego pomocnika. Skutkowałoby to umieszczeniem Casemiro w niższym przedziale płacowym, uzupełnionym jednak o premie uzależnione od liczby występów oraz osiągnięć sportowych.

Brazylijczyk znalazł się również na celowniku klubów z Arabii Saudyjskiej. W tym gronie wymienia się między innymi Al-Nassr, Al-Ittihad oraz Al-Hilal. Zainteresowanie ze strony tych zespołów oceniane jest jako bardzo duże. Transfer do jednej z saudyjskich ekip wydaje się realny, ponieważ każdy z klubów może zaoferować zawodnikowi znacznie lepsze warunki finansowe niż jakakolwiek drużyna z MLS.

Defensywny pomocnik w tej kampanii wystąpił w 15 spotkaniach. Zdobył w nich cztery bramki i zaliczył jedną asystę.