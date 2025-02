Manchester United planuje ruchy kadrowe pod kątem przyszłego sezonu. Latem będzie dążył do sprzedaży Casemiro, który niedawno przyznał, że chciałby wypełnić kontrakt na Old Trafford.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Manchester United nie posłucha Casemiro. Chce go sprzedać

Manchester United rozgrywa kolejny rozczarowujący sezon. Już na tym etapie wiadomo, że drużyna nie zakwalifikuje się do europejskich pucharów, gdyż znacznie bliżej jej do strefy spadkowej Premier League. Władze klubu pozostają spokojne i nie naciskają na Rubena Amorima, który ma być twarzą długofalowego projektu i w niedalekiej przyszłości ma pomóc Czerwonym Diabłom w powrocie do walki o najwyższe cele.

Aktualnie w gabinetach trwa przygotowanie do przyszłego sezonu, gdyż obecny został już spisany na straty. Kibice powinni spodziewać się większych zmian kadrowych. Amorim uważa, że wielu zawodników nie pasuje do wprowadzonego przez niego systemu gry, co oczywiście skutkuje mizernymi wynikami. Aby mieć większe pole manewru na rynku, Manchester United szuka oszczędności. Jednym z głównych zadań na lato jest więc znalezienie nowego klubu dla Casemiro, który pobiera tygodniowo aż 350 tysięcy funtów.

Angielski gigant nie zmienia swojego nastawienia względem byłego pomocnika Realu Madryt. Będzie to kolejna próba głośnego rozstania, ponieważ w zeszłym roku intensywnie łączono go z przeprowadzką. Żaden z europejskich klubów się nie skusił, a z Arabii Saudyjskiej nie napłynęła odpowiednia oferta. Teraz może być inaczej.

Co ciekawe, plany klubu są sprzeczne do tych, które przedstawił sam zawodnik. Niedawno przyznał, że świetnie czuje się na Old Trafford i chciałby wypełnić kontrakt, który obowiązuje do połowy 2026 roku.