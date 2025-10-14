Bruno Fernandes wkrótce może przestać być zawodnikiem Manchesteru United. Jak się okazuje, portugalski gwiazdor znalazł się na celowniku Bayernu Monachium - przekazuje "TEAMtalk".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bayern Monachium chce Bruno Fernandesa

Manchester United niewątpliwie inaczej wyobrażał sobie wejście w sezon. Czerwone Diabły zawodzą na całej linii, co potwierdzają wyniki. Mnóstwo w mediach mówi się o ruchach kadrowych na Old Trafford. Często przewijał się temat Bruno Fernandesa i jego możliwą przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej. Portugalczyk finalnie zdecydował się zostać w drużynie Rubena Amorima.

Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Manchester United wciąż może zakończyć współpracę z Bruno Fernandesem. Jak się okazuje, niezwykle zasłużony klub poważnie myśli o sprowadzeniu kapitana Czerwonych Diabłów. Portugalczyk znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Bayernu Monachium.

Przyszłość Bruno Fernandesa w Manchesterze United stoi pod znakiem zapytania przez decyzje Rubena Amorima. Portugalczyk obecnie nie gra na swojej pozycji, co mu się nie podoba. Bayern Monachium natomiast poszukuje wszechstronnego, który będzie tworzył akcje bramkowe. Takim właśnie zawodnikiem jest kapitan Czerwonych Diabłów.

Bruno Fernandes jest związany z Manchesterem United od 2020 roku. Dotychczas reprezentant Portugalii rozegrał aż 298 spotkań w koszulce Czerwonych Diabłów. Statystyki Portugalczyka są znakomite. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 100 trafień, a także 86 asyst.