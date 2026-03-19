Manchester United zamierzą rozstać się z Altayem Bayindirem. Turek znajduje się na celowniku Besiktasu. Tymczasem między klubami może dojść do wymiany. Na Old Trafford wylądowałby Wilfred Ndidi - podaje "SporX".

Manchester United i Besiktas wymienią się piłkarzami?

Manchester United planuje latem przebudować pozycję bramkarza. Nienaruszalna jest pozycja w drużynie Senne Lammensa. Czerwone Diabły chcą jak najszybciej pozbyć się zarówno Andre Onany jak i Altaya Bayindira. Ten pierwszy obecnie przebywa na wypożyczeniu w Trabzonsporze, natomiast Turek w drugim sezonie nie potrafi przebić się do składu.

Altay Bayindir ma duże szanse wrócić do swojej rodzimej ligi. Golkiper Manchesteru United od miesięcy znajduje się w kręgu zainteresowań Besiktasu. Tymczasem zaskakujące informacje w tej sprawie przekazuje „SporX”. Otóż Turek może być częścią wymiany między klubami. 27-latek trafiłby do Stambułu, natomiast w drugą stronę powędrowałby Wilfred Ndidi.

Doświadczony Nigeryjczyk od dawna znajduje się w kręgu zainteresowań Manchesteru United. Latem jednak Czerwone Diabły będą mogły wykorzystać postać Altaya Bayindira, aby sprowadzić 29-latka z Besiktasu. Czas pokaże, czy finalnie dojdzie do porozumienia między klubami. Niewątpliwie jednak na papierze wymiana wydaje się sensowna dla każdej ze stron.

Manchester United już w najbliższy piątek rozegra swoje spotkanie ligowe. Tego dnia podopieczni Michaela Carricka zmierzą się na wyjeździe z Bournemouth.