Manchester United pożegna zbędnego gracza? Może dojść do sensacyjnej wymiany

19:21, 19. marca 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  SporX

Manchester United zamierzą rozstać się z Altayem Bayindirem. Turek znajduje się na celowniku Besiktasu. Tymczasem między klubami może dojść do wymiany. Na Old Trafford wylądowałby Wilfred Ndidi - podaje "SporX".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Altay Bayindir

Manchester United i Besiktas wymienią się piłkarzami?

Manchester United planuje latem przebudować pozycję bramkarza. Nienaruszalna jest pozycja w drużynie Senne Lammensa. Czerwone Diabły chcą jak najszybciej pozbyć się zarówno Andre Onany jak i Altaya Bayindira. Ten pierwszy obecnie przebywa na wypożyczeniu w Trabzonsporze, natomiast Turek w drugim sezonie nie potrafi przebić się do składu.

Altay Bayindir ma duże szanse wrócić do swojej rodzimej ligi. Golkiper Manchesteru United od miesięcy znajduje się w kręgu zainteresowań Besiktasu. Tymczasem zaskakujące informacje w tej sprawie przekazuje „SporX”. Otóż Turek może być częścią wymiany między klubami. 27-latek trafiłby do Stambułu, natomiast w drugą stronę powędrowałby Wilfred Ndidi.

Doświadczony Nigeryjczyk od dawna znajduje się w kręgu zainteresowań Manchesteru United. Latem jednak Czerwone Diabły będą mogły wykorzystać postać Altaya Bayindira, aby sprowadzić 29-latka z Besiktasu. Czas pokaże, czy finalnie dojdzie do porozumienia między klubami. Niewątpliwie jednak na papierze wymiana wydaje się sensowna dla każdej ze stron.

Manchester United już w najbliższy piątek rozegra swoje spotkanie ligowe. Tego dnia podopieczni Michaela Carricka zmierzą się na wyjeździe z Bournemouth.

