Manchester United ma na liście życzeń gwiazdora Brighton. Carlos Baleba może poprosić władze klubu o zgodę na transfer do giganta już zimą - donosi "TEAMtalk".

fot. BMD Images Na zdjęciu: Carlos Baleba

Baleba wspomoże Manchester United. Szalony transfer coraz bliżej?

Manchester United skupił się latem na przebudowie ofensywy, ściągając Benjamina Sesko, Matheusa Cunhę oraz Bryana Mbeumo za łączną kwotę ponad 200 milionów euro. Był również zainteresowany wzmocnieniem środka pola, ale zabrakło środków. Na liście życzeń giganta znalazł się Carlos Baleba, za którego Brighton zawołało ponad 100 milionów funtów. To kwota, która była nie do zaakceptowania na Old Trafford, choć Kameruńczyk wciąż pozostaje głównym celem. Plany dotyczące jego transferu zostały przeniesione na przyszły rok.

Baleba wykazywał zainteresowanie przenosinami do Manchesteru United, akceptując decyzję Brighton. Nie wyklucza jednak podjęcia kroków w kierunku przyspieszenia jego przeprowadzki. „TEAMtalk” sugeruje, że środkowy pomocnik może poprosić o zgodę na odejście w trakcie zimowego okienka, a do spotkania z władzami klubu dojdzie w listopadzie.

Z pewnością ułatwiłoby to negocjacje Manchesterowi United, który nie ma w rękach zbyt wielu kart. Baleba jest związany z Brighton umową do 2028 roku, więc nie ma presji na jego sprzedaż. Zachowanie zawodnika może skłonić do zaakceptowania oferty Czerwonych Diabłów.

Manchester United musi teraz zebrać fundusze, aby przeprowadzić kolejne hitowe transfery. Baleba to oczywiście priorytet, choć na liście życzeń znajdują się też Adam Wharton czy Elliot Anderson.