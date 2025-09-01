Jadon Sancho niewykluczone, że obierze drogę, na którą jakiś czas temu zdecydował się Marcus Rashford. Nowe wieści na temat przyszłości zawodnika przekazał portal Sky Sports.

fot. Michael melia / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho znalazł się na celowniku Aston Villi

Jadon Sancho to jeden z zawodników, którego przyszłość w Manchesterze United wydaje się niepewna. Już wcześniej w mediach pojawiały się informacje, że Anglik znalazł się na celowniku takich klubów jak AS Roma, Juventus czy Napoli. Teraz, jak podaje Sky Sports, piłkarzem interesuje się także jeden z rywali z Premier League.

Źródło informuje, że Aston Villa rozważa pozyskanie skrzydłowego Czerwonych Diabłów. Klub z Villa Park bierze pod uwagę wypożyczenie, co stanowi problem, ponieważ Manchester United wolałby sprzedać zawodnika definitywnie.

Sancho ma kontrakt z ekipą z Old Trafford do końca czerwca 2026 roku. Klub posiada jedncześnie opcję jednostronnego przedłużenia umowy o kolejne 12 miesięcy.

25-letni piłkarz został sprowadzony z Borussii Dortmund latem 2021 roku za 85 milionów euro. Obecnie jego rynkowa wartość szacowana jest na około 28 milionów euro.

Poprzedni sezon Sancho spędził na wypożyczeniu w Chelsea. Wrócił jednak do Manchesteru United po tym, jak londyński klub zapłacił karę za niewywiązanie się z wcześniejszego porozumienia dotyczącego obowiązkowego wykupu zawodnika.

Chelsea próbowała renegocjować warunki kontraktu Anglika, aby dopasować jego pensję do klubowej struktury płacowej, ale nie udało się osiągnąć porozumienia.

W obecnym sezonie Sancho nie pojawił się jeszcze na boisku.

