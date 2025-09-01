Sancho na radarze rywala Man Utd z Premier League. Problemem warunki transferu

Jadon Sancho niewykluczone, że obierze drogę, na którą jakiś czas temu zdecydował się Marcus Rashford. Nowe wieści na temat przyszłości zawodnika przekazał portal Sky Sports.

Jadon Sancho
fot. Michael melia / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho znalazł się na celowniku Aston Villi

Jadon Sancho to jeden z zawodników, którego przyszłość w Manchesterze United wydaje się niepewna. Już wcześniej w mediach pojawiały się informacje, że Anglik znalazł się na celowniku takich klubów jak AS Roma, Juventus czy Napoli. Teraz, jak podaje Sky Sports, piłkarzem interesuje się także jeden z rywali z Premier League.

Źródło informuje, że Aston Villa rozważa pozyskanie skrzydłowego Czerwonych Diabłów. Klub z Villa Park bierze pod uwagę wypożyczenie, co stanowi problem, ponieważ Manchester United wolałby sprzedać zawodnika definitywnie.

Sancho ma kontrakt z ekipą z Old Trafford do końca czerwca 2026 roku. Klub posiada jedncześnie opcję jednostronnego przedłużenia umowy o kolejne 12 miesięcy.

25-letni piłkarz został sprowadzony z Borussii Dortmund latem 2021 roku za 85 milionów euro. Obecnie jego rynkowa wartość szacowana jest na około 28 milionów euro.

Poprzedni sezon Sancho spędził na wypożyczeniu w Chelsea. Wrócił jednak do Manchesteru United po tym, jak londyński klub zapłacił karę za niewywiązanie się z wcześniejszego porozumienia dotyczącego obowiązkowego wykupu zawodnika.

Chelsea próbowała renegocjować warunki kontraktu Anglika, aby dopasować jego pensję do klubowej struktury płacowej, ale nie udało się osiągnąć porozumienia.

W obecnym sezonie Sancho nie pojawił się jeszcze na boisku.

