Man United sprzeda gwiazdę? Zawodnik może trafić do egzotycznej ligi

Andre Onana na wylocie z Manchesteru United

Manchester United sprowadził Andre Onanę w 2023 roku z Interu Mediolan za 50 milionów euro. Kameruńczyk miał stać się kluczową postacią zespołu, zastępując Davida de Geę. Choć 29-letni bramkarz miewał momenty wielkiej klasy, jego forma była nierówna i często wzbudzała kontrowersje. W barwach Czerwonych Diabłów rozegrał do tej pory 100 spotkań, notując 24 czyste konta i tracąc 147 bramek.

Niepewność wokół przyszłości Onany wzrosła w ostatnich tygodniach. Klub z Old Trafford ma być zainteresowany sprowadzeniem nowego bramkarza, a na celowniku znalazł się m.in. Mike Maignan z Milanu. Wszystko wskazuje na to, że działacze klubu przygotowują się na rozstanie z Kameruńczykiem. Decyzja o sprzedaży byłego golkipera Ajaksu Amsterdam ma być również podyktowana chęcią wygenerowania środków na letnie wzmocnienia.

Choć Onana publicznie deklarował gotowość do walki o miejsce w składzie Manchesteru United, obecne stanowisko klubu może zmusić go do zmiany planów. Coraz bardziej realny wydaje się jego transfer do Arabii Saudyjskiej. Według doniesień, kameruński bramkarz znajduje się na liście życzeń Neom SC, a jego otoczenie od dłuższego czasu analizuje różne kierunki dalszego rozwoju kariery.