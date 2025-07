Man United wskazał następcę Onany. Belgijski bramkarz na radarze

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Senne Lammens w kręgu zainteresowań Manchesteru United

Manchester United jest coraz bardziej rozczarowany postawą Andre Onany, który mimo roli podstawowego bramkarza nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań. Od czasu transferu z Interu Mediolan jego forma pozostaje niestabilna i budzi sporo kontrowersji wśród kibiców. Sytuację dodatkowo komplikuje uraz ścięgna udowego, którego doznał Kameruńczyk. Przerwa w grze golkipera potrwa około sześciu tygodni.

To poważny problem dla Rubena Amorima, który będzie musiał rozpocząć przygotowania do sezonu bez swojego numeru jeden. W kadrze pozostają Altay Bayindir czy Tom Heaton, ale żaden z nich nie jest obecnie rozpatrywany jako pewny kandydat do gry w pierwszym składzie, zwłaszcza w perspektywie startu Premier League.

W związku z tym na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się Senne Lammens z Royal Antwerp. 23-letni Belg uchodzi za jeden z największych talentów bramkarskich w swoim kraju, a jego ostatni sezon tylko potwierdził wysoką formę.

Jak podaje „talkSPORT”, Manchester United już monitoruje sytuację zawodnika, a belgijski klub miał ustalić wstępną cenę na około 17 milionów funtów. W obecnych realiach to kwota, którą można uznać za stosunkowo przystępną. Sam Lammens miał wyrazić entuzjazm wobec możliwości transferu na Old Trafford. Przenosiny do Premier League mogłyby być dla niego wielką szansą na rozwój kariery.