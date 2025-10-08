Manchester United straci tego zawodnika? Wszystko przez mundial

Manchester United w zimowym okienku transferowym może stracić ważnego gracza. Altay Bayindir rozważa bowiem zmianę barw klubowych. Turek myśli o tym, ponieważ zależy mu na przyszłorocznym mundialu - donosi "Manchester Evening News".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Altay Bayindir opuści Manchester United?

Manchester United od lata miał olbrzymi problem na pozycji bramkarza. Na początku sezonu nieoczekiwanie do podstawowego składu wskoczył Altay Bayindir. W ostatnich dniach minionego okienka transferowego natomiast przydarzyło się trzęsienie ziemi. Andre Onana finalnie dołączył do Trabzonsporu, a w jego miejsce przyszedł Senne Lammens.

Belgijski bramkarz długo czekał na szanse w Premier League, ale w miniony weekend zadebiutował w Manchesterze United. 23-latek zaprezentował się bardzo dobrze, zachowując czyste konto w meczu przeciwko Middlesbrough. Sprawiło to, że Altay Bayindir zapewne będzie jego zmiennikiem. Turek ma tego świadomość i już rozważa podjęcie odpowiednich kroków.

Serwis „Manchester Evening News” informuje, że Altay Bayindir rozważa odejście z Manchesteru United w zimowym okienku transferowym. Turek chce regularnie występować między słupkami, przez co golkiper chce mieć zapewnione miejsce w podstawowej jedenastce. Ma to związek ze zbliżającym się mundialem, ponieważ 27-latek liczy na wyjazd ze swoją reprezentacją na mistrzostwa świata.

Altay Bayindir w obecnym sezonie sześciokrotnie wystąpił między słupkami Manchesteru United. Turek nie zdołał zachować czyste konto, tracąc aż 11 goli. Kontrakt 27-latka na Old Trafford obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.