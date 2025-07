fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Garnacho nie jedzie do USA. Transfer coraz bliżej?

W Manchesterze United zapadła decyzja, która potwierdza to, co mówi się o przyszłości Alejandro Garnacho – nie znajdzie się on w kadrze na przedsezonowe tournee do Stanów Zjednoczonych. Ma to związek z jego możliwym odejściem. Wcześniejsze informacje o konflikcie piłkarza z Rubenem Amorimem tylko potwierdzają, że jego przyszłość w czerwonej części Manchesteru stoi pod znakiem zapytania.

Garnacho jeszcze kilka miesięcy temu uchodził za jeden z filarów nowej generacji Manchesteru United. Pod koniec sezonu 2024/2025 młody skrzydłowy popadł w konflikt z nowym trenerem i jego pozycja w drużynie znacząco osłabła. Klub planuje sprzedać piłkarza już tego lata, a jego nieobecność na tournee będzie sygnałem, że nie ma innej możliwości, aby tę sprawę rozwiązać.

W ostatnich tygodniach Argentyńczyk odrzucił ofertę z Arabii Saudyjskiej, deklarując chęć pozostania w Premier League. Zimą poważnie interesowała się nim Chelsea, która w każdej chwili może wrócić z ofertą. Manchester United oczekuje za niego minimum 50 milionów euro, choć konkretna wycena może jeszcze ulec zmianie w zależności od tempa negocjacji.

Brak Garnacho w kadrze na amerykańską trasę oznacza, że nie będzie on częścią przygotowań do sezonu 2025/2026. To niemal otwarte potwierdzenie, że piłkarz nie widzi dla siebie przyszłości na Old Trafford i szykuje się do zmiany barw klubowych.