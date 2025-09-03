Manchester United już rozgląda się za zimowymi transferami. Celem Czerwonych Diabłów jest pozyskanie nowego pomocnika. Ich priorytetem jest sprowadzenie Adama Whartona z Crystal Palace - donosi "TEAMtalk".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Adam Wharton celem Manchesteru United

Manchester United ma za sobą intensywne lato. Do zespołu prowadzonego przez Rubena Amorima trafiło wiele gwiazd. Transfer jednak dotychczas nie przełożyły się na wyniki. Czerwone Diabły dopiero w minioną sobotę odniosły pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie (3:2 z Burnley). W styczniu władze z Old Trafford planują szaleć na rynku. Ostatnio informowano o zainteresowaniu prosto z Chelsea.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Manchesteru United przekazuje serwis „TEAMtalk”. Otóż Czerwone Diabły zamierzają w styczniowym okienku transferowym przeprowadzić prawdziwy hit. Głównym celem angielskiego zespołu jest pozyskanie Adama Whartona z Crystal Palace. Ten ruch będzie trudny jednak do zrealizowania. Mówi się, że Anglik jest wyceniany nawet na 170 milionów euro.

Wspomniane źródło zaznacza, że Manchester United będzie musiał stoczyć trudną rywalizację. Adam Wharton znajduje się również na celowniku Chelsea. Zapowiada się zatem interesująca walka o pozyskanie utalentowanego Anglika. Czas pokaże, gdzie ostatecznie wyląduje pomocnik.

Adam Wharton jest związany z Crystal Palace od lutego zeszłego roku. Dotychczas Anglik rozegrał 49 spotkań w koszulce drużyny z Selhurst Park. Pomocnik nie ma na koncie gola, ale może się pochwalić sześcioma asystami.