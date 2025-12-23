Man City zdecydował ws. przyszłości Argentyńczyka. Transfer na ostatniej prostej

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Claudio Echeverri przeniesie się do Girony

Manchester City w sierpniu wypożyczył Claudio Echeverriego do Bayeru Leverkusen do końca sezonu 2025/2026. Argentyńczyk miał zdobywać cenne doświadczenie w Niemczech. Jednak 190letni pomocnik nie zdołał przebić się do pierwszego składu i spędzał większość czasu na ławce rezerwowych. Łącznie rozegrał 11 meczów, zanotował jedną asystę i spędził na boisku zaledwie 270 minut.

Władze The Citizens były niezadowolone z rozwoju sytuacji, dlatego zdecydowano się skrócić wypożyczenie Echeverriego. Zawodnik nie wróci na Etihad Stadium na drugą część sezonu, lecz przenosi się do Girony w ramach półrocznego wypożyczenia. Informację potwierdził niezawodny Fabrizio Romano.

Echeverri uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących młodych zawodników Manchesteru City i od dawna wzbudza zainteresowanie klubów europejskich. Anglicy zdecydowali się na kolejne wypożyczenie, by zawodnik mógł regularnie występować i kontynuować rozwój.

W tym sezonie Girona walczy o utrzymanie w La Lidze. Po 17. kolejce zespół plasuje się w strefie spadkowej, mając na koncie 15 punktów. Młody Argentyńczyk trafił do Manchesteru City z River Plate za blisko 20 milionów euro. Pod wodzą Pepa Guardioli w barwach The Citizens rozegrał zaledwie trzy mecze i strzelił jednego gola. Jego kontrakt w niebiskiej części Manchesterze obowiązuje do czerwca 2028 roku.