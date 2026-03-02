Manchester City wyda na niego fortunę. Guardiola liczy na ten transfer

09:23, 2. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  TEAMtalk

Manchester City kontynuuje przebudowę kadry. Latem skupi się na wzmocnieniu boków obrony. Pep Guardiola chce w swojej drużynie Tino Livramento z Newcastle United - informuje "TEAMtalk".

Pep Guardiola
Obserwuj nas w
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Livramento dostępny za olbrzymie pieniądze. Co zrobi Manchester City?

Manchester City wciąż liczy się w walce o mistrzostwo Anglii, a do tego przygotowuje się do rywalizacji z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Wygląda na to, że Pep Guardiola zażegnał już najpoważniejszy kryzys na Etihad Stadium od wielu lat. Obecna kampania nie jest w wykonaniu Obywateli znakomita, ale wciąż radzą sobie na tyle dobrze, że stać ich na grę o najwyższe cele.

Wiele miesięcy temu Manchester City zapoczątkował rewolucję kadrową. W drużynie nie grają już Ederson, Kyle Walker czy Kevin De Bruyne, a wkrótce pożegnani mają zostać też Bernardo Silva i John Stones. Klub wymienia ich na młodszych zawodników, którzy są głodni sukcesów i walki o trofea. Latem Obywatele skupią się na wzmocnieniach boków obrony. Kandydatem na prawą stronę defensywy jest Tino Livramento z Newcastle United.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Trzykrotny reprezentant Anglii zdaniem Guardioli ma znakomicie pasować do taktyki Manchesteru City. Obecny sezon jest dla niego trudny i naznaczony kontuzjami. Nie zmienia to faktu, że ma on wielki potencjał i pod wodzą hiszpańskiego menedżera może się tylko rozwinąć.

Newcastle United przymierza się do jego sprzedaży po nieudanych negocjacjach kontraktowych. Ten w przypadku Livramento wygasa w 2028 roku, więc jest coraz mniej czasu, aby sprzedać go z odpowiednim zyskiem. Manchester City jest gotowy na wydatek rzędu 70 milionów funtów, byle tylko go pozyskać.