Livramento dostępny za olbrzymie pieniądze. Co zrobi Manchester City?

Manchester City wciąż liczy się w walce o mistrzostwo Anglii, a do tego przygotowuje się do rywalizacji z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Wygląda na to, że Pep Guardiola zażegnał już najpoważniejszy kryzys na Etihad Stadium od wielu lat. Obecna kampania nie jest w wykonaniu Obywateli znakomita, ale wciąż radzą sobie na tyle dobrze, że stać ich na grę o najwyższe cele.

Wiele miesięcy temu Manchester City zapoczątkował rewolucję kadrową. W drużynie nie grają już Ederson, Kyle Walker czy Kevin De Bruyne, a wkrótce pożegnani mają zostać też Bernardo Silva i John Stones. Klub wymienia ich na młodszych zawodników, którzy są głodni sukcesów i walki o trofea. Latem Obywatele skupią się na wzmocnieniach boków obrony. Kandydatem na prawą stronę defensywy jest Tino Livramento z Newcastle United.

Trzykrotny reprezentant Anglii zdaniem Guardioli ma znakomicie pasować do taktyki Manchesteru City. Obecny sezon jest dla niego trudny i naznaczony kontuzjami. Nie zmienia to faktu, że ma on wielki potencjał i pod wodzą hiszpańskiego menedżera może się tylko rozwinąć.

Newcastle United przymierza się do jego sprzedaży po nieudanych negocjacjach kontraktowych. Ten w przypadku Livramento wygasa w 2028 roku, więc jest coraz mniej czasu, aby sprzedać go z odpowiednim zyskiem. Manchester City jest gotowy na wydatek rzędu 70 milionów funtów, byle tylko go pozyskać.