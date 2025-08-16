Manchester City wchodzi w nową erę. Nadchodzą potężne transfery

Manchester City zamierza wrócić na tron i wygrać Premier League. Pomóc w tym mają transfery zawodników, który do składu wybrał sobie Pep Guardiola.

PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City – transfery przed sezonem 2025/2026

Manchester City przyzwyczaił nas do wydawania potężnych sum pieniędzy na zawodników. Nie inaczej jest tym razem. Obywatele minionej zimy wydali fortunę na transfery, a mimo tego wciąż są w procesie przebudowy zespoły. Pep Guardiola tworzy nowy zespół, który ponownie będzie w stanie seryjnie wygrywać Premier League.

W osiąganiu sukcesów Manchesterowi City ma pomóc niedawny gwiazdor Milanu, czyli Tijjani Reijnders. Holender błyszczał na boiskach Serie A, a mimo tego angielskiej drużynie udało się go kupić za względnie nieduże pieniądze jak na stale rosnące kwoty transferowe. Pep Guardiola zapewne liczy, że dzięki temu ruchowi Manchester City nie odczuje zbyt mocno odejścia Kevina De Bruyne do SSC Napoli.

Nowa era nastała również w formacji ofensywnej. Poza Manchesterem jest już Jack Grealish. Anglika wypożyczonego do Evertonu zastąpić ma gwiazdor młodego pokolenia, Ryan Cherki z Lyonu. To tylko jeden z kroków mających na celu odmłodzenie kadry.

Definitywnie z Manchesterem City rozstał się obrońca Kyle Walker, stanowiący przez lata kluczowe ogniwo defensywy. Jej częścią od najbliższego sezonu będzie Rayan Aït-Nouri, który skusił się na przeprowadzkę wewnątrz Premier League. Algierczyk trafił do Manchesteru z Wolverhampton.

Manchester City – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Tijjani Reijnders środkowy pomocnik AC Milan 55 mln euro Rayan Aït-Nouri lewy obrońca Wolverhampton 36,80 mln euro Ryan Cherki prawy napastnik Olympique Lyon 36,50 mln euro James Trafford bramkarz Burnley 31,20 mln euro Sverre Nypan środkowy pomocnik Rosenborg 15 mln euro Marcus Bettinelli bramkarz Chelsea FC 2,40 mln euro Kwoty według: Transfermarkt

Manchester City – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Yan Couto prawy obrońca Borussia Dortmund 20 mln euro Maximo Perrone defensywny pomocnik Como 1907 13 mln euro Kevin De Bruyne ofensywny pomocnik SSC Napoli bez odstępnego Kyle Walker prawy obrońca Burnley ? Vitor Reis środkowy obrońca Girona wypożyczenie Jack Grealish lewy napastnik Everton FC wypożyczenie Juma Bah środkowy obrońca OGC Nice wypożyczenie Scott Carson bramkarz bez klubu – Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Manchesteru City

Nowi zawodnicy: 6

6 Odejścia z klubu: 8

8 Wydatki na transfery: 176,90 mln euro

176,90 mln euro Zarobki na transferach: 33 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Manchesteru City

Manchester City prawdopodobnie dopiero w końcówce okna transferowego wykona swoje najmocniejsze ruchy. Z dołączeniem do ekipy Pepa Guardioli łączony jest brazylijski gwiazdor Realu Madryt, Rodrygo. Saga transferowa z jego udziałem trwa w najlepsze. Zawodnik nie może liczyć na kluczową rolę u Xabiego Alonso, co może skłonić go do zasilenia szeregów angielskiego giganta. Manchester City miał już nawet przygotować ofertę dla Rodrygo.

Intensywnie prowadzone są także rozmowy w kwestii obsadzenia bramki. Tam pewnego miejsce nie ma wieloletnia epoka zespołu, Ederson. Manchester City ma być zainteresowany tym, aby ich barwy reprezentował Gianluigi Donnarumma. Jest jednak jeden warunek przenosin Włocha do ekipy Pepa Guardioli.