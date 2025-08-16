Manchester City wchodzi w nową erę. Nadchodzą potężne transfery

07:15, 16. sierpnia 2025 08:38, 16. sierpnia 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Manchester City zamierza wrócić na tron i wygrać Premier League. Pomóc w tym mają transfery zawodników, który do składu wybrał sobie Pep Guardiola.

Pep Guardiola
PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City – transfery przed sezonem 2025/2026

Manchester City przyzwyczaił nas do wydawania potężnych sum pieniędzy na zawodników. Nie inaczej jest tym razem. Obywatele minionej zimy wydali fortunę na transfery, a mimo tego wciąż są w procesie przebudowy zespoły. Pep Guardiola tworzy nowy zespół, który ponownie będzie w stanie seryjnie wygrywać Premier League.

W osiąganiu sukcesów Manchesterowi City ma pomóc niedawny gwiazdor Milanu, czyli Tijjani Reijnders. Holender błyszczał na boiskach Serie A, a mimo tego angielskiej drużynie udało się go kupić za względnie nieduże pieniądze jak na stale rosnące kwoty transferowe. Pep Guardiola zapewne liczy, że dzięki temu ruchowi Manchester City nie odczuje zbyt mocno odejścia Kevina De Bruyne do SSC Napoli.

Nowa era nastała również w formacji ofensywnej. Poza Manchesterem jest już Jack Grealish. Anglika wypożyczonego do Evertonu zastąpić ma gwiazdor młodego pokolenia, Ryan Cherki z Lyonu. To tylko jeden z kroków mających na celu odmłodzenie kadry.

Definitywnie z Manchesterem City rozstał się obrońca Kyle Walker, stanowiący przez lata kluczowe ogniwo defensywy. Jej częścią od najbliższego sezonu będzie Rayan Aït-Nouri, który skusił się na przeprowadzkę wewnątrz Premier League. Algierczyk trafił do Manchesteru z Wolverhampton.

Manchester City – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Tijjani Reijndersśrodkowy pomocnikAC Milan55 mln euro
Rayan Aït-Nourilewy obrońcaWolverhampton36,80 mln euro
Ryan Cherkiprawy napastnikOlympique Lyon36,50 mln euro
James TraffordbramkarzBurnley31,20 mln euro
Sverre Nypanśrodkowy pomocnikRosenborg15 mln euro
Marcus BettinellibramkarzChelsea FC2,40 mln euro
Kwoty według: Transfermarkt

Manchester City – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Yan Coutoprawy obrońcaBorussia Dortmund20 mln euro
Maximo Perronedefensywny pomocnikComo 190713 mln euro
Kevin De Bruyneofensywny pomocnikSSC Napolibez odstępnego
Kyle Walkerprawy obrońcaBurnley?
Vitor Reisśrodkowy obrońcaGironawypożyczenie
Jack Grealishlewy napastnikEverton FCwypożyczenie
Juma Bahśrodkowy obrońcaOGC Nicewypożyczenie
Scott Carsonbramkarzbez klubu
Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Manchesteru City

  • Nowi zawodnicy: 6
  • Odejścia z klubu: 8
  • Wydatki na transfery: 176,90 mln euro
  • Zarobki na transferach: 33 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Manchesteru City

Manchester City prawdopodobnie dopiero w końcówce okna transferowego wykona swoje najmocniejsze ruchy. Z dołączeniem do ekipy Pepa Guardioli łączony jest brazylijski gwiazdor Realu Madryt, Rodrygo. Saga transferowa z jego udziałem trwa w najlepsze. Zawodnik nie może liczyć na kluczową rolę u Xabiego Alonso, co może skłonić go do zasilenia szeregów angielskiego giganta. Manchester City miał już nawet przygotować ofertę dla Rodrygo.

Intensywnie prowadzone są także rozmowy w kwestii obsadzenia bramki. Tam pewnego miejsce nie ma wieloletnia epoka zespołu, Ederson. Manchester City ma być zainteresowany tym, aby ich barwy reprezentował Gianluigi Donnarumma. Jest jednak jeden warunek przenosin Włocha do ekipy Pepa Guardioli.

