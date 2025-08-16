Manchester City wchodzi w nową erę. Nadchodzą potężne transfery

Manchester City – transfery przed sezonem 2025/2026
Manchester City przyzwyczaił nas do wydawania potężnych sum pieniędzy na zawodników. Nie inaczej jest tym razem. Obywatele minionej zimy wydali fortunę na transfery, a mimo tego wciąż są w procesie przebudowy zespoły. Pep Guardiola tworzy nowy zespół, który ponownie będzie w stanie seryjnie wygrywać Premier League.
W osiąganiu sukcesów Manchesterowi City ma pomóc niedawny gwiazdor Milanu, czyli Tijjani Reijnders. Holender błyszczał na boiskach Serie A, a mimo tego angielskiej drużynie udało się go kupić za względnie nieduże pieniądze jak na stale rosnące kwoty transferowe. Pep Guardiola zapewne liczy, że dzięki temu ruchowi Manchester City nie odczuje zbyt mocno odejścia Kevina De Bruyne do SSC Napoli.
Nowa era nastała również w formacji ofensywnej. Poza Manchesterem jest już Jack Grealish. Anglika wypożyczonego do Evertonu zastąpić ma gwiazdor młodego pokolenia, Ryan Cherki z Lyonu. To tylko jeden z kroków mających na celu odmłodzenie kadry.
Definitywnie z Manchesterem City rozstał się obrońca Kyle Walker, stanowiący przez lata kluczowe ogniwo defensywy. Jej częścią od najbliższego sezonu będzie Rayan Aït-Nouri, który skusił się na przeprowadzkę wewnątrz Premier League. Algierczyk trafił do Manchesteru z Wolverhampton.
Manchester City – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Tijjani Reijnders
|środkowy pomocnik
|AC Milan
|55 mln euro
|Rayan Aït-Nouri
|lewy obrońca
|Wolverhampton
|36,80 mln euro
|Ryan Cherki
|prawy napastnik
|Olympique Lyon
|36,50 mln euro
|James Trafford
|bramkarz
|Burnley
|31,20 mln euro
|Sverre Nypan
|środkowy pomocnik
|Rosenborg
|15 mln euro
|Marcus Bettinelli
|bramkarz
|Chelsea FC
|2,40 mln euro
Manchester City – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|Yan Couto
|prawy obrońca
|Borussia Dortmund
|20 mln euro
|Maximo Perrone
|defensywny pomocnik
|Como 1907
|13 mln euro
|Kevin De Bruyne
|ofensywny pomocnik
|SSC Napoli
|bez odstępnego
|Kyle Walker
|prawy obrońca
|Burnley
|?
|Vitor Reis
|środkowy obrońca
|Girona
|wypożyczenie
|Jack Grealish
|lewy napastnik
|Everton FC
|wypożyczenie
|Juma Bah
|środkowy obrońca
|OGC Nice
|wypożyczenie
|Scott Carson
|bramkarz
|bez klubu
|–
Bilans transferowy Manchesteru City
- Nowi zawodnicy: 6
- Odejścia z klubu: 8
- Wydatki na transfery: 176,90 mln euro
- Zarobki na transferach: 33 mln euro
Pogłoski transferowe wokół Manchesteru City
Manchester City prawdopodobnie dopiero w końcówce okna transferowego wykona swoje najmocniejsze ruchy. Z dołączeniem do ekipy Pepa Guardioli łączony jest brazylijski gwiazdor Realu Madryt, Rodrygo. Saga transferowa z jego udziałem trwa w najlepsze. Zawodnik nie może liczyć na kluczową rolę u Xabiego Alonso, co może skłonić go do zasilenia szeregów angielskiego giganta. Manchester City miał już nawet przygotować ofertę dla Rodrygo.
Intensywnie prowadzone są także rozmowy w kwestii obsadzenia bramki. Tam pewnego miejsce nie ma wieloletnia epoka zespołu, Ederson. Manchester City ma być zainteresowany tym, aby ich barwy reprezentował Gianluigi Donnarumma. Jest jednak jeden warunek przenosin Włocha do ekipy Pepa Guardioli.