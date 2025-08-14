Manchester City przygotował kontrakt dla gwiazdy Realu Madryt

Manchester City jest gotowy, aby sprowadzić Rodrygo w letnim oknie transferowym. Przygotowali dla niego kontrakt do 2030 roku. Real Madryt sprzeda skrzydłowego za 100 mln euro - informuje Nicolo Schira.

Man City z ofertą pięcioletniego kontraktu dla Rodrygo

Manchester City w obliczu potencjalnego odejścia Savinho do Tottenhamu rozpoczął przygotowania do dużego transferu. Ostatnio wyszło na jaw, że Pep Guardiola poprosił o sprowadzenie w jego miejsce zawodnika, jakiego podziwia od bardzo dawna. Okazuje się, że tym piłkarzem jest Rodrygo. Hiszpan wciąż pamięta o jego występie w półfinale Ligi Mistrzów w 2022 roku przeciwko The Citiziens.

Nowe informacje ws. potencjalnego hitu transferowego przedstawił Nicolo Schira. Zdaniem dziennikarza Manchester City przygotował dla Rodrygo wieloletni kontrakt. Umowa ma obowiązywać aż do czerwca 2030 roku. Warunki zostaną przedstawione Brazylijczykowi w momencie, gdy stanie się jasne, że Savinho odchodzi do Tottenhamu.

Na sprzedaż skrzydłowego otwarty jest Real Madryt. Xabi Alonso uznał, że reprezentant Brazylii nie będzie mu potrzebny, ponieważ ma inną wizję budowania składu. Tym samym Królewscy wycenili zawodnika, oczekując aż 100 milionów euro za sfinalizowanie transferu. Niemniej jednak Florentino Perez jest otwarty na negocjacje, z czego na pewno skorzysta Manchester City, starając się obniżyć cenę.

Rodrygo jest piłkarzem Realu od 2019 roku, przechodząc do hiszpańskiego giganta z Santosu za ok. 45 mln euro. Podczas pobytu w Madrycie rozegrał 270 spotkań, w których zdobył 68 goli i zanotował 51 asyst. Na swoim koncie ma m.in. dwie Ligi Mistrzów i trzy mistrzostwa LaLiga.