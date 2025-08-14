Donnarumma trafi do Manchesteru City? Jest jeden warunek!

Gianluigi Donnarumma nie ma przyszłości w PSG. Bramkarza chce u siebie Manchester City, ale transfer dojdzie do skutku tylko pod jednym warunkiem - informuje Fabrizio Romano.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Donnarumma w Premier League? Najpierw odejście Edersona

Paris Saint-Germain skreśliło Gianluigiego Donnarummę tuż przed startem sezonu. Nie został powołany do kadry na mecz o Superpuchar Europy, a transfer Lucasa Chevaliera oznacza jego koniec na Parc des Princes. Klub podjął tę decyzję na skutek nieudanych rozmów w sprawie nowej umowy. Włoch nie był zainteresowany dłuższą współpracą, a obecny kontrakt wygasa już w przyszłym roku. Z tego względu paryżanie zamierzają sprzedać go jeszcze tego lata.

Donnarumma oczywiście czuje się potraktowany niesprawiedliwie, ale wie, że jego sytuacja nie ulegnie zmianie. Odejście z PSG jest przesądzone – pytanie tylko, gdzie zakotwiczy utytułowany bramkarz. Najbardziej prawdopodobna zdaje się być przeprowadzka do Premier League. Chelsea nie jest zainteresowana jego transferem, natomiast media łączą go z Manchesterem United. Do gry na poważnie wszedł także Manchester City, który według niektórych źródeł miał nawet wstępnie porozumieć się z samym zawodnikiem.

Przenosiny na Etihad Stadium to dla 26-latka kusząca opcja. Fabrizio Romano w programie na kanale Meczyki.pl zaznaczył, że ten transfer dojdzie do skutku jedynie w przypadku, gdy Manchester City rozstanie się z Edersonem. Aktualnie ma nadmiar bramkarzy w kadrze, gdyż niedawno kupił także Jamesa Trafforda.

Ederson zapewne opuści Obywateli w trakcie obecnego okienka. Jego transferem poważnie interesuje się Galatasaray, a Manchester City chętnie go odda.