Manchester City szuka funduszy. Ta trójka odejdzie w zimie

Manchester City chce wzmocnić kadrę w zimowym okienku transferowym. Jednak w tym celu musi sprzedać kilku piłkarzy. Portal Football Insider przekonuje, że Obywatele wyznaczyli trzech zawodników, którzy mają pożegnać się z Etihad.

Manchester City gotowy na sprzedać trzech zawodników

Pozycja wicelidera Premier League, 4. miejsce w tabeli Ligi Mistrzów i przynajmniej ćwierćfinał Pucharu Ligi – tak w tym sezonie prezentuje się Manchester City. Obywatele tracą tylko dwa oczka do Arsenalu na krajowym podwórku, natomiast w Champions League Kanonierzy mają przewagę pięciu punktów. Pep Guardiola może być względnie zadowolony z postawy swoich podopiecznych.

Jednak to nie oznacza, że The Citizens zamierzają spoczywać na laurach. Plan jest jasny – poczwórna korona. W tym celu Manchester chce wzmocnić kadrę. Chociaż klub z Etihad od długiego czasu nie narzeka na brak środków, tym razem kolejne transfery wymagają zgromadzenia odpowiednich środków. Portal Football Insider twierdzi, że angielski gigant w styczniu pożegna się z trzema zawodnikami.

Savinho, Rico Lewis i Oscar Bobb – to właśnie ten tercet ma zostać sprzedany. Brazylijczyk jest wyceniany na 45 milionów euro, Anglik na 35 mln, a Norweg na 25 mln. Każdy z wymienionych graczy jest związany z City kontraktem ważnym przynajmniej do 2030 roku.