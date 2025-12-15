Manchester City szuka funduszy. Ta trójka odejdzie w zimie

Manchester City gotowy na sprzedać trzech zawodników
Pozycja wicelidera Premier League, 4. miejsce w tabeli Ligi Mistrzów i przynajmniej ćwierćfinał Pucharu Ligi – tak w tym sezonie prezentuje się Manchester City. Obywatele tracą tylko dwa oczka do Arsenalu na krajowym podwórku, natomiast w Champions League Kanonierzy mają przewagę pięciu punktów. Pep Guardiola może być względnie zadowolony z postawy swoich podopiecznych.
Jednak to nie oznacza, że The Citizens zamierzają spoczywać na laurach. Plan jest jasny – poczwórna korona. W tym celu Manchester chce wzmocnić kadrę. Chociaż klub z Etihad od długiego czasu nie narzeka na brak środków, tym razem kolejne transfery wymagają zgromadzenia odpowiednich środków. Portal Football Insider twierdzi, że angielski gigant w styczniu pożegna się z trzema zawodnikami.
Savinho, Rico Lewis i Oscar Bobb – to właśnie ten tercet ma zostać sprzedany. Brazylijczyk jest wyceniany na 45 milionów euro, Anglik na 35 mln, a Norweg na 25 mln. Każdy z wymienionych graczy jest związany z City kontraktem ważnym przynajmniej do 2030 roku.