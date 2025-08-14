Manchester City może przejąć cel Chelsea. Guardiola ceni tego piłkarza

Manchester City może przejąć cel transferowy Chelsea. Jak donosi serwis talkSport wciąż nie ma porozumienia pomiędzy The Blues a RB Lipskiem. Obywatele mogą to wykorzystać, aby pozyskać Xaviego Simonsa.

Cody Froggatt / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Xavi Simons rozchwytywany przez Chelsea i Man City

Manchester City ma coraz mniej opcji w ataku, po tym jak klub opuścił Jack Grealish. Biorąc pod uwagę fakt, że Etihad Stadium mogą opuścić również Savinho i James McAtee niewykluczone, że potrzebny będzie dodatkowy transfer ofensywnego piłkarza.

W przeszłości pojawiały się spekulacje, że były mistrz Anglii jest zainteresowany pozyskaniem Xaviego Simonsa. Natomiast w ostatnich tygodniach bliżej sfinalizowania transferu była Chelsea, która dogadała się z Holendrem ws. warunków kontraktu.

Do zmiany barw klubowych jeszcze nie doszło, a wszystko przez brak porozumienia na linii Chelsea – RB Lipsk. Jak informuje serwis talkSport może to być okazja dla Manchesteru City, aby na ostatniej prostej przejąć transfer ofensywnego pomocnika. Profil piłkarza, a szczególnie jego wszechstronność ceni Pep Guardiola. Hiszpański taktyk widziałby go w swoim składzie.

Podsumowując przyszłość Xaviego Simonsa wciąż nie została wyjaśniona i nie zanosi się na to, aby w najbliższych dniach coś się ruszyło. Dopóki nie zapadnie porozumienie Chelsea z Lipskiem, szanse Manchesteru City na pozyskanie 22-latka rosną. Natomiast w pierwszej kolejności The Citiziens musieliby rozstać się ze wspomnianymi wcześniej piłkarzami.

Simons w poprzednim sezonie wystąpił w 33 meczach, w których zdobył 11 goli i zaliczył 8 asyst.