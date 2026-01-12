Manchester City oferował 70 mln. Teraz odejdzie do Brazylii

Manchester City długo walczył o transfer Lucasa Paquety. Ostatecznie Obywatele nie osiągnęli porozumienia z West Hamem. Teraz Brazylijczyk może trafić do ojczyzny, o czym informuje Florian Plettenberg.

Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Mateo Kovačić, Lucas Paqueta i Bernardo Silva (Manchester City - West Ham United)

Manchester City zrezygnował z gwiazdy. Zaskakujący kierunek

Lucas Paqueta obecnie jest wyceniany na 35 milionów euro. Jednak jeszcze niedawno Manchester City oferował aż 70 milionów euro za reprezentanta Brazylii. Angielskie media sugerowały, że West Ham sprzeda swoją gwiazdę tylko wtedy, gdy zainteresowany wyłoży kwotę przekraczającą 100 mln. Do transferu nie doszło, a ofensywny pomocnik pozostał w Londynie.

Półtora roku przed wygaśnięciem kontraktu Paqueta chce opuścić nie tylko obecny klub, ale także ligę. 28-latek zamierza wrócić do ojczyzny, o czym informuje Florian Plettenberg. Dziennikarz Sky Sport przekonuje, że piłkarz i jego potencjalny nowy pracodawca, a więc Flamengo, osiągnęli już pełne porozumienie. Jednokrotny dobywca Ligi Konferencji wychowanek Flamengo i właśnie z tego klubu przeniósł się do Europy, w styczniu 2019 roku dołączając do Milanu za blisko 40 milionów euro.

W tej chwili powodzenie tego ruchu zależy od włodarzy Młotów. West Ham, który walczy o utrzymanie w Premier League, niechętnie patrzy na sprzedaż swojej gwiazdy. Jednak Paqueta mocno naciska na swój obecny klub.