Według informacji "Relevo", Aymeric Laporte rozważa powrót po kilku latach do Athletic Bilbao. Dla 29-latka byłby to sentymentalny powrót, bowiem Hiszpan właśnie z tej drużyny wypłynął na szerokie wody.

IMAGO / Paul Terry Na zdjęciu: Aymeric Laporte

Aymeric Laporte jest na wylocie z Manchesteru City

Obrońca nie ma przyszłości w ekipie Pepa Guardioli

Według “Relevo” piłkarz może wrócić do Athletic Bilbao

Sentymentalny powrót?

Aymeric Laporte przez kilka sezonów był ważną, a być może nawet kluczową postacią obrony Manchesteru City. Jednak w ostatnim sezonie jego znaczenie drastycznie spadło. W zakończonej kampanii rozegrał 24 mecze. Tym samym powoli żegna się z ekipą Pepa Guardioli.

Według informacji “Relevo”, obrońca rozważa powrót po kilku latach do Athletic Bilbao. Dla 29-latka byłby to sentymentalny powrót, bowiem Hiszpan właśnie z tej drużyny wypłynął na szerokie, europejskie wody. Według dziennikarzy klub z Premier League nie będzie robił problemów przy ewentualnym transferze i może zredukować nieco swoje wymagania finansowe. “The Ctizens” nie chce oddawać zawodnika do bezpośredniego rywala.

