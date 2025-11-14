Manchester City na dobrej drodze do pozyskania gwiazdy Realu za 70 milionów

08:00, 14. listopada 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  TEAMtalk

Manchester City jest na bardzo dobrej drodze do pozyskania Rodrygo w ramach transakcji, która mogłaby mieć miejsce już w styczniu tego roku i wynieść 70 milionów funtów, o czym informuje "TEAMtalk".

Pep Guardiola
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City pozyska Rodrygo za 70 milionów funtów?!

Manchester City w tym sezonie radzi sobie dość dobrze, choć z pewnością nie jest także idealnie. Niemniej w tabeli Premier League piłkarze Pepa Guardioli zajmują 2. miejsce, ale mają stratę czterech punktów do pierwszego Arsenalu. Dlatego też wydaje się, że konieczne może okazać się zimowe okienko transferowe, które poprzez dobre transfery pozwoli jeszcze zbliżyć się do Kanonierów.

W tym kontekście już od jakiegoś czasu mówi się o możliwym transferze gwiazdy Realu Madryt. Na celowniku Manchesteru City jest bowiem Rodrygo. Według informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk”, klub z Wysp Brytyjskich jest na bardzo dobrej drodze do pozyskania Brazylijczyka już nawet w styczniu. Koszt takiej transakcji miałby wynieść około 70 milionów funtów, a więc mniej więcej 80 milionów euro. Zadanie nie będzie jednak łatwe, bowiem w grze o Rodrygo jest także Chelsea.

Rodrygo w tym sezonie rozegrał w sumie 16 spotkań i zanotował w nich trzy asysty. Na murawie spędził jednak tylko nieco ponad 450 minut. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-letniego Brazylijczyka na 80 milionów euro, a jego umowa z klubem ze stolicy Hiszpanii wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

