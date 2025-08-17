Man City może stracić obrońcę. Ligowy rywal chce zawodnika

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Rico Lewis przymierzany do Tottenhamu Hotspur

Manchester City rozbił Wolverhampton Wanderers (4:0) w 1. kolejce Premier League. Dwie bramki zdobył Erling Haaland, a premierowe trafienia w klubie zaliczyli Tijani Reijnders i Rayan Cherki. W podstawowym składzie zagrał również Rico Lewis, który zapisał na swoim koncie asystę.

Lewis to wychowanek klubu z Etihad Stadium i rozegrał już blisko 100 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając pięć bramek i dokładając dziesięć asyst. Coraz częściej mówi się o możliwości jego letniego transferu, a zainteresowanie ze strony kilku klubów angielskich zespołów podsyca spekulacje.

Według Graeme’a Baileya z „TBR Football”, 20-latek znajduje się na celowniku Tottenhamu Hotspur. Thomas Frank może liczyć na prawej stornie na Pedro Porro, to londyńczycy uważnie obserwują sytuację Lewisa, być może traktując jako inwestycję na przyszłość. Co ciekawe, w tym miesiącu do Manchesteru City wpłynęła oferta z Nottingham Forest za Anglika, ale została odrzucona.

Tottenham będzie musiał przygotować co najmniej 40 milionów euro, żeby przekonać angielskiego giganta do sprzedaży obrońcy. Kontrakt Anglika, urodzonego w Bury, obowiązuje do czerwca 2028 roku. Jeśli Lewis nie straci miejsca w składzie Guardioli do końca sierpnia, najprawdopodobniej pozostanie w Manchesterze do końca sezonu.