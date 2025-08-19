Akanji może opuścić Manchester City. Trwają negocjacje

21:53, 19. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Santi Aouna

Manchester City i Manuel Akanji mogą tego lata zakończyć współpracę. Galatasaray interesuje się szwajcarskim defensorem. Między klubami trwają negocjacje transferowe - donosi Santi Aouna.

Manuel Akanji
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Manuel Akanji

Galatasaray chce pozyskać Manuela Akanjiego

Manchester City jest niezwykle aktywny podczas tegorocznego letniego okienka transferowego. The Citizens udało się dopiąć wiele interesujących wzmocnień. Do drużyny prowadzonej przez Pepa Guardioli trafił m.in. Tijjani Reijnders z AC Milanu. Wiele się mówi, że jeszcze w najbliższych dniach Anglicy pozyskają nowego golkipera. Na ich celowniku jest Diogo Costa z FC Porto.

Tymczasem dowiadujemy się, że Manchester City wkrótce może stracić defensora, który dotychczas odgrywał ważną rolę. A chodzi o Manuela Akanji. Z informacji przekazanych przez Santiego Aounę wynika, że reprezentant Szwajcarii może wylądować w Turcji. Jego osoba znalazła się bowiem w kręgu zainteresowań Galatasaray.

Wspomniane źródło zaznacza, że między klubami rozpoczęły się już negocjacje. Galatasaray oferuje za Manuela Akanjiego 15 milionów euro. Taka kwota jednak nie spełnia oczekiwań Manchesteru City. Władze z Etihad Stadium oczekują za swojego zawodnika 18 milionów euro. W środę odbędzie się kolejne spotkanie między stronami.

Manuel Akanji w 2022 roku zamienił Borussię Dortmund na Manchester City. Dotychczas reprezentant Szwajcarii rozegrał 136 spotkań pod okiem Pepa Guardioli. W tym czasie zawodnik zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także trzy asysty.

