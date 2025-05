Man City znalazł następcę Kyle’a Walkera. Gigant składa ofertę

Manchester City nie próżnuje na rynku transferowym i szykuje się do ofensywy. Jak podaje "Coluna do Fla" na platformie X, angielski gigant złożył ofertę w wysokości 35 milionów euro za Wesleya z Flamengo.

Wesley może dołączyć do Manchesteru City

Manchester City planuje latem przebudowę defensywy. Pozycja prawego obrońcy znajduje się wysoko na liście priorytetów Pepa Guardioli. Doświadczony Kyle Walker prawdopodobnie opuści klub na stałe po zakończeniu sezonie. Anglik obecnie przebywa na wypożyczeniu w Milanie, który jest zdeterminowany, by zatrzymać go na dłużej.

10-krotni mistrzowie Anglii chcą sprowadzić utalentowanego Wesleya. 21-letni prawy obrońca Flamengo już od dłuższego czasu znajduje się w kręgu zainteresowań klubów z Europy. Dynamiczny styl gry, ofensywne inklinacje i boiskowa dojrzałość Brazylijczyka przyciągają uwagę skautów z czołowych lig. W barwach Flamengo rozegrał już ponad 120 spotkań.

Jak donoszą brazylijskie media, Wesley miał już wyrazić zgodę na transfer do Manchesteru City. The Citizens są skłonni zapłacić 35 milionów euro, co może skłonić Flamengo do sprzedaży jednego ze swoich największych talentów. Jednak brazylijski gigant nie zamierza rezygnować z prób podbicia kwoty i liczy na 40 milionów euro, korzystając ze swojej mocnej pozycji negocjacyjnej. Rozmowy pomiędzy klubami mają rozpocząć się w najbliższych tygodniach.

Warto zaznaczyć, że Anglicy w ostatnich miesiącach rozważali różne opcje na prawej defensywie. Na liście życzeń znajdowali się m.in. Pedro Porro z Tottenhamu Hotspur oraz Tino Livramento z Newcastle United. Jednak wysokie żądania finansowe obu angielskich klubów miały zniechęcić działaczy z Etihad Stadium.