Manchester City straci napastnika? Piłkarz naciska na transfer

Omar Marmoush nie może liczyć na regularną grę w Manchesterze City. 26-letni Egipcjanin naciska na transfer, a zainteresowanie jego osobą wykazują Tottenham Hotspur oraz Aston Villa - poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Omar Marmoush chce regularnie grać. Ma dwie opcje

Omar Marmoush nie jest podstawowym zawodnikiem w Manchesterze City, ponieważ niekwestionowanym numerem jeden na pozycji napastnika w ekipie Obywateli pozostaje Erling Haaland. Szanse 26-letniego Egipcjanina na regularną grę są więc mocno ograniczone. Sytuacja Marmousha skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy na Etihad Stadium trafił Antoine Semenyo, który dodatkowo zwiększył rywalizację w formacji ofensywnej i sprawił, że Egipcjanin zazwyczaj musi zadowalać się rolą rezerwowego.

W związku z tym Marmoush poważnie rozważa zmianę otoczenia jeszcze w trwającym zimowym okienku transferowym. Napastnik chce systematycznie występować, czego obecnie nie jest w stanie zagwarantować mu trener ekipy The Citizens – Pep Guardiola.

Jak informuje Ekrem Konur, zainteresowanie mierzącym 183 centymetry snajperem wykazują Tottenham Hotspur oraz Aston Villa. Dzięki temu piłkarz mógłby pozostać na Wyspach Brytyjskich. W grę wchodzi zarówno wypożyczenie, jak i transfer definitywny.

Omar Marmoush jest zawodnikiem Manchesteru City od stycznia 2025 roku, gdy trafił na Etihad Stadium z Eintrachtu Frankfurt za 75 milionów euro. W trwającej kampanii rozegrał 17 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę, spędzając na boisku niespełna 500 minut. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia rozchwytywanego atakującego na 65 milionów euro, a jego kontrakt z angielskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.