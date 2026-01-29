Man City chce zatrzymać gwiazdę. Rywale naciskają na transfer

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Omar Marmoush w centrum uwagi w Premier League

Manchester City po zwycięstwie nad Galatasaray (2:0) zapewnił sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. W zimowym oknie transferowym do zespołu Pepa Guardioli dołączył Antoine Semenyo z AFC Bournemouth. Ghańczyk szybko zaaklimatyzował się w nowym środowisku i ma już na koncie trzy trafienia w barwach The Citizens.

Wkrótce z klubem pożegna się Oscar Bobb, który jest o krok od przenosin do Fulham. Z kolei Omara Marmoush od dawna obserwują Tottenham Hotspur oraz Aston Villa. Pomimo zainteresowania rywali, władze Manchesteru City jasno komunikują, że nie zamierzają sprzedawać Egipcjanina w najbliższym czasie. Klub chce zachować stabilność kadry i zabezpieczyć się na wypadek kontuzji.

Marmoush nie jest pierwszym wyborem Pepa Guardioli, głównie z uwagi na ogromną konkurencję w ataku. Hiszpański szkoleniowiec dysponuje szerokim wachlarzem opcji ofensywnych, z Erlingiem Haalandem na czele. Mimo to 26-latek udowodnił swoją wartość w miniony weekend, zdobywając bramkę w wygranym meczu Premier League z Wolverhampton Wanderers (2:0).

Na ten moment stanowisko Manchesteru City pozostaje niezmienne – Omar Marmoush ma pozostać na Etihad Stadium co najmniej do końca sezonu. Egipski napastnik dołączył do Obywateli z Eintrachtu Frankfurt za 75 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku.