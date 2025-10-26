Man City chce nowego defensora. Pracuje nad transferem reprezentanta Anglii

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Ezri Konsa w orbicie zainteresowań Manchesteru City

Manchester City zamierza w przyszłym roku ruszyć po nowego środkowego obrońcę. Pep Guardiola obecnie korzysta głównie z duetu Ruben Dias – John Stones. Hiszpański menedżer chce mieć w defensywie więcej opcji i głębi. Według doniesień Graeme’a Baileya z portalu „TBR Football”, na radarze The Citizens znalazł się Ezri Konsa, który od ponad sześciu lat reprezentuje barwy Aston Villi.

Konsa to filar defensywy drużyny z Birmingham i jeden z najbardziej niedocenianych obrońców w Premier League. Aston Villa w ostatnich sezonach konsekwentnie rozwija zawodników, którzy z czasem trafiają do zespołów walczących o najwyższe cele. Klub nie zamierza jednak łatwo rozstawać się ze swoim liderem. Ewentualny transfer wymagałby bardzo konkretnej oferty finansowej. Warto dodać, że Konsa wzbudza zainteresowanie również Chelsea i Tottenhamu Hotspur.

W marcu ubiegłego roku Konsa zadebiutował w reprezentacji Anglii, dla której rozegrał już 16 spotkań. Jego wartość rynkowa stale rośnie. Według serwisu Transfermarkt.de, 28-letni obrońca jest obecnie wyceniany na 35 milionów euro. Zawodnik pozostaje związany kontraktem z Aston Villą do połowy 2028 roku. W trwającym sezonie Konsa wystąpił już w 10 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.

Ezri Konsa dołączył do Aston Villi w 2019 roku, przenosząc się z Brentfordu za około 13 milionów euro. Od tamtej pory jego rozwój przebiega konsekwentnie, a kolejne sezony potwierdzają, że należy do ścisłej czołówki angielskich stoperów. Wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku może wykonać kolejny duży krok w karierze, przenosząc się do jednego z gigantów Premier League.