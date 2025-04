Man City chce brazylijskiego pomocnika. To będzie hit transferowy

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Lucas Paqueta na celowniku Manchesteru City

Manchester City już w zeszłym roku chciał sprowadzić Lucasa Paquetę, ale rozmowy zostały wstrzymane. Latem sytuacja może się zmienić, szczególnie że Kevin De Bruyne opuści Etihad Stadium, a przyszłość Bernardo Silvy i Ilkaya Gundogana pozostaje niepewna. Pep Guardiola szuka solidnego wzmocnienia do środka pola.

Od momentu dołączenia do West Hamu z Lyonu w 2022 roku, Brazylijczyk stał się jednym z najlepszych pomocników w Premier League. Jego umiejętność kreowania gry sprawiły, że jest filarem The Hammers. Dotychczas 27-latek rozegrał ponad 100 spotkań dla Bordowo-Błękitnych, zdobywając 18 bramek i notując 14 asyst.



Oglądaj skróty meczów Premier League

Paqueta to 55-krotny reprezentant Canarinhos. W 2019 roku zamienił Flamengo na AC Milan, z którego po kilku miesiącach trafił do Lyonu. Niespełna trzy lata temu West Ham zapłacić za Brazylijczyka blisko 43 mln euro. Londyński klub jest otwarty na rozmowy w sprawie sprzedaży swojego zawodnika i jeśli pojawi się atrakcyjna oferta, transfer może dojść do skutku. W bieżącym sezonie pomocnik strzelił pięć goli w 29 spotkaniach.