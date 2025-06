Man City chce gwiazdę PSG. Gigant może robić bank

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Bradley Barcola na celowniku Manchesteru City

Manchester City planuje transferową rewolucję po rozczarowującym sezonie. Z klubu może odejść Jack Grealish, a media na Wyspach Brytyjskich już wskazują jego potencjalnego następcę. Na celowniku The Citizens znalazł się błyskotliwy skrzydłowy Paris Saint-Germain – Bradley Barcola, który imponuje formą w barwach mistrza Francji.

Warto zaznaczyć, że 22-letni Francuz przyciągnął uwagę również Arsenalu i Tottenhamu Hotspur. Barcola dołączył do PSG z Olympique Lyon latem 2023 roku i niemal natychmiast zadomowił się w zespole z Parc des Princes. Utalentowany zawodnik może pochwalić się imponującym dorobkiem w zakończonej kampanii. We wszystkich rozgrywkach zdobył 21 bramek i zanotował 19 asyst w 58 spotkaniach.

Mimo rosnącego zainteresowania, PSG nie ma zamiaru rozstawać się z Barcolą. Triumfatorzy Ligi Mistrzów wyceniają swojego zawodnika na około 120 mln euro. W klubie pracują również nad nową formą umowy, która miałby zatrzymać 11-krotnego reprezentanta Trójkolorowych w Paryżu co najmniej do 2030 roku.

Wszystko wskazuje na to, że Barcola nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w barwach PSG. Jeśli jego forma utrzyma się na obecnym poziomie, to temat transferu do Premier League może powrócić już zimą lub latem przyszłego roku.