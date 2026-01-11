Man City chce bocznego obrońcę. Ciekawy transfer na horyzoncie

15:31, 11. stycznia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Oslobodjenje.ba

Manchester City rozważa transfer obiecującego prawego obrońcy. Na radarze angielskiego giganta znajduje się Amar Dedić z Benfiki Lizbona - podaje serwis Oslobodjenje.ba.

Pep Guardiola
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Amar Dedić w kręgu zainteresowań Manchesteru City

Manchester City zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli Premier League i pozostaje w grze na wszystkich frontach. Na początku stycznia The Citizens awansowali do 1/16 finału Pucharu Anglii po efektownym zwycięstwie nad Exeter City (10:1). Jedną z bramek w tym spotkaniu zdobył nowy nabytek zespołu Antoine Semenyo, którego sprowadzono z AFC Bournemouth za 65 milionów euro.

Tymczasem na celowniku angielskiego giganta znalazł się Amar Dedić, obecnie występujący w Benfice Lizbona. 24-krotny reprezentant Bośni i Hercegowiny od dłuższego czasu zbiera bardzo dobre recenzje za swoje występy w Portugalii oraz w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

23-letni Dedić uchodzi za nowoczesnego bocznego obrońcę, idealnie pasującego do filozofii Pepa Guardioli. Wyróżnia się solidną grą defensywną, dobrą skutecznością w pojedynkach jeden na jednego oraz wysokimi umiejętnościami technicznymi. Dużym atutem Bośniaka jest także zdolność do wyprowadzania piłki i aktywny udział w budowaniu akcji ofensywnych.

Od momentu dołączenia latem 2025 roku z RB Salzburg do Benfiki Lizbona Dedić wykonał wyraźny krok naprzód. Portugalski klub zapłacił za prawego obrońcę 12 milionów euro. Guardiola nie ukrywa, że szeroka i jakościowa kadra jest kluczowa, zwłaszcza przy rywalizacji w Premier League i Lidze Mistrzów.

W obecnym sezonie Dedić rozegrał 28 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt z Benfiką obowiązuje do czerwca 2030 roku.

