Man City celuje w transfer Hiszpana. W grze gigantyczna kwota

19:32, 16. marca 2026
Paweł Wątorski
Manchester City rozważa transfer Pedro Porro z Tottenhamu Hotspur - podaje "Football Insider". Londyński klub oczekuje za swojego gwiazdora około 80 milionów euro.

Pep Guardiola
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Pedro Porro w orbicie zainteresowań Manchesteru City

Manchester City wciąż zachowuje matematyczne szanse na mistrzostwo Premier League, choć do prowadzącego Arsenalu traci już dziewięć punktów. Dwa ostatnie remisy z Nottingham Forest (2:2) oraz z West Hamem United (1:1) oznaczają, że gracze Pepa Guardioli muszą liczyć na potknięcia Kanonierów, którzy wygrali ostatnie cztery mecze ligowe z rzędu.

W tle rywalizacji o tytuł mistrzowski, Manchester City chce latem wzmocnić prawą stronę obrony. Na liście życzeń znajduje się Pedro Porro z Tottenhamu Hotspur. Według „Football Insider”, kwota transferu może być znacznie niższa niż jego obecna wycena – 80 milionów funtów – ze względu na trudną sytuację finansową londyńskiego klubu, który jest zagrożony spadkiem z Premier League.

Guardiola uznał Porro za kluczowy cel przed kolejnym sezonem. Obecnie Tottenham znajduje się zaledwie jeden punkt nad strefą spadkową, a kilku istotnych zawodników klubu już wzbudza zainteresowanie innych zespołów. Połączenie problemów sportowych i finansowych zwiększa szanse City na sfinalizowanie transferu. Co ciekawe, Porro jest także na radarze Realu Madryt.

26-letni Hiszpan był już związany z The Citizens, którzy sprowadzili go z Girony za 12 milionów euro. Po kilku okresach wypożyczenia Porro zdecydował się na stały transfer do Tottenhamu. W bieżącym sezonie boczny obrońca rozegrał 38 meczów, zdobył jedną bramkę i zaliczył sześć asyst. Jego kontrakt z Tottenhamem obowiązuje do czerwca 2028 roku.

