Nathan Ake nie ma pewnego miejsca w składzie u Pepa Guardioli. Manchester City wkrótce może pożegnać defensora. Holender znalazł się na celownikach Bournemouth oraz Crystal Palace - donosi Alex Crook.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Nathan Ake na radarach Bournemouth i Crystal Palace

Manchester City miał trudny początek sezonu, ale dziś podopieczni Pepa Guardioli znajdują się już na pozycji wicelidera Premier League. The Citizens imponują wysoką formą. W ich obozie jednak jest dość gorąco od kilku tygodni. Wiele na to wskazuje, że wkrótce dobiegnie przygoda szkoleniowca na Etihad Stadium, a do tego klub myśli o przewietrzeniu szatniu. Nathan Ake jest jednym z piłkarzy na wylocie.

Reprezentant Holandii ma świadomość trudnej sytuacji. Otoczenia zawodnika zaoferowała jego usługi FC Barcelonie. Ten transfer wydaje się jednak mało prawdopodobny. Defensor zapewne będzie musiał szukać wśród innych zespołów, ale nie powinien mieć z tym wielkich problemów. Alex Crook poinformował, że defensor znalazł się w kręgu zainteresowań Bournemouth oraz Crystal Palace.

Kontrakt Nathana Ake z Manchesterem City obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. The Citizens zatem wciąż mogą zarobić sporą sumę na odejściu reprezentanta Holandii. Pep Guardiola niekoniecznie wiąże przyszłość z defensorem, więc władze z Etihad Stadium nie powinny stawać na drodze 30-latkowi w kwestii odejścia.

Nathan Ake w obecnym sezonie rozegrał 13 spotkań w koszulce Manchesteru City. W większości meczów holenderski obrońca pojawiał się jednak z ławki rezerwowych.