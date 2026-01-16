Man Utd szuka nowego trenera. Jedno kryterium jest kluczowe

Man Utd zatrudnił na stanowisko trenera Michaela Carricka. To ma być jednak rozwiązanie tymczasowe. Władze klubu rozglądają się za nowym menedżerem. Wieści przekazał talkSPORT.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Man Utd nieprzekonany do Luisa Enrique

Man Utd ma ambitne plany związane z tą kampanią, chcąc powalczyć o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Po tym, jak z klubem pożegnał się Ruben Amorim, o realizację tego celu ma zadbać Michael Carrick. W każdym razie jest to rozwiązanie tymczasowe. Ciekawe informacje w tej sprawie przekazał Alex Crook z talkSPORT.

Źródło podało, że Luis Enrique, łączony z klubem z Old Trafford, niekoniecznie może przejąć stery w Manchesterze United latem. Władze klubu z Premier League mają bowiem poważne zastrzeżenia dotyczące zatrudnienia Hiszpana. Wpływ na taki stan rzeczy ma mieć fakt, że obecny szkoleniowiec Paris Saint-Germain nie posiada doświadczenia z pracy w lidze angielskiej.

Nie jest tajemnicą, że przedstawiciele władz Czerwonych Diabłów, poszukując nowego trenera, dużą wagę przywiązują do doświadczenia zdobytego w Premier League. Tym samym wysoko stoją notowania takich szkoleniowców jak: Oliver Glasner, Thomas Tuchel czy Roberto De Zerbi.

Manchester United plasuje się obecnie na siódmej pozycji w tabeli ligi angielskiej, mając 32 punkty na koncie. Tymczasem już w sobotę o godzinie 13:30 ekipa Carricka zmierzy się w derbach z Manchesterem City. W starciu pomiędzy zespołami z września minionego roku górą byli gracze The Citizens, którzy zwyciężyli 3:0. Ogólnie w pięciu ostatnich meczach pomiędzy tymi drużynami dwa razy wygrywał Manchester United, raz Manchester City, a dwa spotkania zakończyły się remisem.