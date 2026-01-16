Man Utd szuka nowego trenera. Jedno kryterium jest kluczowe

11:06, 16. stycznia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  talkSPORT

Man Utd zatrudnił na stanowisko trenera Michaela Carricka. To ma być jednak rozwiązanie tymczasowe. Władze klubu rozglądają się za nowym menedżerem. Wieści przekazał talkSPORT.

Luis Enrique
fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Man Utd nieprzekonany do Luisa Enrique

Man Utd ma ambitne plany związane z tą kampanią, chcąc powalczyć o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Po tym, jak z klubem pożegnał się Ruben Amorim, o realizację tego celu ma zadbać Michael Carrick. W każdym razie jest to rozwiązanie tymczasowe. Ciekawe informacje w tej sprawie przekazał Alex Crook z talkSPORT.

Źródło podało, że Luis Enrique, łączony z klubem z Old Trafford, niekoniecznie może przejąć stery w Manchesterze United latem. Władze klubu z Premier League mają bowiem poważne zastrzeżenia dotyczące zatrudnienia Hiszpana. Wpływ na taki stan rzeczy ma mieć fakt, że obecny szkoleniowiec Paris Saint-Germain nie posiada doświadczenia z pracy w lidze angielskiej.

Nie jest tajemnicą, że przedstawiciele władz Czerwonych Diabłów, poszukując nowego trenera, dużą wagę przywiązują do doświadczenia zdobytego w Premier League. Tym samym wysoko stoją notowania takich szkoleniowców jak: Oliver Glasner, Thomas Tuchel czy Roberto De Zerbi.

Manchester United plasuje się obecnie na siódmej pozycji w tabeli ligi angielskiej, mając 32 punkty na koncie. Tymczasem już w sobotę o godzinie 13:30 ekipa Carricka zmierzy się w derbach z Manchesterem City. W starciu pomiędzy zespołami z września minionego roku górą byli gracze The Citizens, którzy zwyciężyli 3:0. Ogólnie w pięciu ostatnich meczach pomiędzy tymi drużynami dwa razy wygrywał Manchester United, raz Manchester City, a dwa spotkania zakończyły się remisem.

