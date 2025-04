Man Utd sięga po gwiazdę z La Liga. Amorim wskazał nowego lidera

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Baena na celowniku Manchesteru United

Manchester United szykuje się na duże zmiany po rozczarowującym sezonie i jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia ofensywy jest Alex Baena z Villarreal. Trener Czerwonych Diabłów, Ruben Amorim, wskazał hiszpańskiego pomocnika jako priorytetowy cel transferowy. Jego styl gry doskonale pasuje do wizji Portugalczyka – kreatywnej i dynamicznej gry w ataku pozycyjnym.

Baena notuje znakomity sezon: w La Liga strzelił sześć goli i zanotował siedem asyst, co przyciągnęło uwagę nie tylko United, ale także Atletico Madryt i Bayernu Monachium. Jak donosi Eduardo Burgos, kluby te widzą w 23-latku piłkarza, który może robić różnicę na najwyższym poziomie. Młody Andaluzyjczyk wyróżnia się nie tylko techniką i wizją, ale też dojrzałością i elastycznością pozycyjną – potrafi grać zarówno jako klasyczna “dziesiątka”, jak i skrzydłowy.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Choć jego klauzula wykupu wynosi 60 milionów euro, Villarreal nie wyklucza negocjacji. Klub zdaje sobie sprawę z rosnącego zainteresowania i rozważy ofertę, jeśli będzie ona atrakcyjna finansowo, a sam zawodnik wyrazi chęć odejścia.

Dla Manchesteru United nie będzie to jednak łatwa operacja. Konkurencja jest spora, a cena może wzrosnąć, jeśli zainteresowanie Baeną się utrzyma. Mimo to w klubie z Old Trafford panuje przekonanie, że projekt Amorima i perspektywa gry w roli lidera ofensywy mogą przekonać zawodnika do przeprowadzki na Wyspy.