Co dalej z Amorimem w Man Utd? Alarmujące sygnały

Ruben Amorim nie może być pewny swojej posady w Man Utd po remisie z Bournemouth (4:4). Nowe wieści na temat Portugalczyka przekazał profil indykaila News na platformie X.

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim blisko zwolnienia z Man Utd? Nowy przekaz

Ruben Amorim przejął stery w Man Utd w listopadzie minionego roku. W każdym razie efekty jego pracy w ekipie z Old Trafford wciąż nie są widoczne, mimo że klub przeznaczył duże środki na poprawę jakości drużyny. Konkretny przekaz na temat przyszłości Portugalczyka opublikował profil indykaila News na platformie X.

„Wysoko postawione źródło przekazało nam, że Ruben Amorim jest całkowicie spalony i jego koniec jest bardzo bliski” – czytamy w opublikowanym poście.

BREAKING:



HIGH-LEVEL SOURCE JUST TOLD US – RUBEN AMORIM IS ABSOLUTELY TOASTED AND DONE VERY SOON!



“His tactics tonight? COLLEGE-LEVEL! Straight attack-to-attack madness!



After the INSANE money we've poured into this squad, we demand WAY BETTER – HE'S NOT GONNA LAST” pic.twitter.com/ArjfQNktMG — indykaila News (@indykaila) December 15, 2025

– Jego taktyka w dzisiejszym meczu? Poziom studencki! Czyste szaleństwo – atak za atak! – miało usłyszeć źródło.

– Po ogromnych pieniądzach, które wpompowaliśmy w ten zespół, oczekujemy znacznie więcej. On długo nie utrzyma się na stanowisku – dodano w wypowiedzi.

Powyższa wiadomość jest jednocześnie kolejnym ciekawym wątkiem w kontekście przyszłości Rubena Amorima w klubie. Jest to o tyle interesujące, że jeszcze niedawno David Ornstein z „The Athletic” dawał do zrozumienia, iż Portugalczyk może cieszyć się zaufaniem władz Man Utd, które mają w pełni popierać działania Rubena Amorima na rzecz poprawy sytuacji.

Portugalski trener prowadził ekipę z Old Trafford jak na razie w 59 spotkaniach. Zaliczył w nich 24 zwycięstwa, 13 remisów oraz 22 porażki. Średnia punktów wywalczonych przez Portugalczyka wynosi 1,44 na mecz.

