Serie A pod lupą gigantów. Muharemović przyciągnął uwagę

10:24, 10. stycznia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Man Utd i Inter Mediolan mogą w najbliższym czasie rywalizować o tego samego zawodnika. Na radarze obu ekip znalazł się gracz Sassuolo, o czym donosi "La Gazzetta dello Sport".

Tarik Muharemović
fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Tarik Muharemović

Tarik Muharemović na celowniku Manchesteru United i Interu Mediolan

Man Utd wśród swoich celów transferowych ma między innymi plan związany z pozyskaniem nowego defensora. Na celowniku ekipy z Premier League znalazł się zawodnik z Serie A, o którego klub z Old Trafford może rywalizować z Interem Mediolan. Wieści przekazała „La Gazzetta dello Sport”.

Źródło przekonuje, że Tarik Muharemović wzbudził zainteresowanie czołowych europejskich klubów. 22-latek aktualnie reprezentuje barwy Sassuolo, z którym ma kontrakt ważny do końca czerwca 2031 roku. Gdyby doszło do transakcji z udziałem piłkarza, na konkretny zysk mógłby liczyć Juventus.

Rynkowa wartość 10-krotnego reprezentanta Bośni i Hercegowiny wynosi obecnie 14 milionów euro. Muharemović to środkowy defensor, który zasilił szeregi Neroverdich po przeprowadzce z Juventusu. Kosztował w lipcu minionego roku trzy miliony euro. Kolejny transfer z udziałem zawodnika zapewni natomiast Juventusowi 50 procent kwoty transakcji. Jasne ma być jednak, że Sassuolo chce poczekać z decyzją o ewentualnej sprzedaży piłkarza do lata.

W trwającej kampanii obrońca wystąpił jak na razie w 17 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich dwie bramki i zanotował także dwie asysty. Wcześniej pojawiały się informacje, że chęć pozyskania piłkarza wykazują również takie kluby jak Bournemouth, RB Lipsk, Bologna czy SSC Napoli.

