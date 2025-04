Transferowa bomba? Man Utd szykuje się na wielki transfer

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United zainteresowany Bryanem Mbeumo

Manchester United ma zamiar w trakcie letniej sesji transferowej wzmocnić się jedną z rewelacji w Premier League. Mowa o napastniku, broniącym dzisiaj barw Brentfordu. Ciekawe wieści na ten temat przekazał portal Fichajes.net.

Źródło podało, że na Old Trafford w trakcie letniego okna transferowego może zakotwiczyć Bryan Mbeumo. Kameruński napastnik w tej kampanii sprawił, że kilka czołowych ekip zwrócił na niego uwagę. 25-latek jest w świetnej dyspozycji. Man Utd ma jednocześnie nadzieję, że uda mu się pozyskać piłkarza.

18-krotny reprezentant Kamerunu dołączył do Brentford w sierpniu 2019 roku z Troyes. Kosztował wówczas ponad sześć milionów euro. Jak się okazało było to świetna inwestycja, bo dzisiaj Mbeumo jest wyceniany na mniej więcej 50 milionów euro. Mając na uwadze to, że kontrakt napastnika obowiązuje do końca czerwca 2026 roku, to najbliższe okno transferowe może być decydujące w kontekście przyszłości gracza.

Od dłuższego czasu jasne jest, że sternicy Czerwonych Diabłów mają zamiar wzmocnić zespół latem nowym napastnikiem. Kasper Hojlund nie spełnia oczekiwań, podobnie jak Joshua Zirkzee. Mbeumo natomiast w tym sezonie rozegrał łącznie 37 spotkań. Zdobył w nich 18 bramek, a także zaliczył siedem asyst. Okazję na poprawę tego bilansu może mieć w najbliższy czwartek, gdy Brentford zmierzy się na wyjeździe z Nottingham Forrest.

