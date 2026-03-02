Man United wysłucha ofert za Mounta. Pojawił się jeden chętny

Manchester United po zakończeniu sezonu wysłucha ofert za Masona Mounta. Pomocnikiem zainteresowała się Aston Villa - informuje Ekrem Konur. Anglik ma ostatnio problemy z regularną grą.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mason Mount

Mount na liście transferowej! Manchester United czeka na oferty

Manchester United na poważnie włączył się do walki o najwyższe miejsca w Premier League. Po ostatnim zwycięstwie z Crystal Palace (2:1) podopieczni Michaela Carricka znaleźli się na 3. miejscu w tabeli. Strata do pierwszego Arsenalu wynosi jedynie 13 punktów, a Czerwone Diabły mają o jeden mecz rozegrany mniej od Kanonierów. Do drugiego Manchesteru City tracą tylko 8 punktów.

Poprawa wyników to zasługa Carricka, który nie przegrał jeszcze żadnego spotkania od momentu, gdy przejął Manchester United. Poza składem jest ostatnio Mason Mount, który nie zagrał w Premier League żadnego meczu od połowy stycznia. Powodem jest kontuzja mięśniowa. Zanim doznał urazu, udało mu się uzbierać 19 spotkań we wszystkich rozgrywkach, ale tylko 906 minut.

Ze względu na częste kontuzje Manchester United zdecydował, że Mason Mount trafi na listę transferową. Jak podaje Ekrem Konur, w nadchodzące lato klub wysłucha ofert za pomocnika, jakie trafią na biurko dyrektora sportowego. Co ciekawe, jeden chętny wyraził gotowość do sprowadzenia Anglika. 27-latek trafił pod lupę Aston Villi, która rozważa letni transfer. Zawodnikowi zostały tylko dwa lata kontraktu, więc sprzedaż w najbliższych miesiącach będzie najkorzystniejszym scenariuszem dla Czerwonych Diabłów.

Mount podczas pobytu na Old Trafford uzbierał łącznie 66 meczów, w których zdobył 7 goli i zanotował 2 asysty.