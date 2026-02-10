Man United w poszukiwaniu następcy Casemiro. Na celowniku mistrz Europy

Manchester United musi znaleźć defensywnego pomocnika, który zastąpi Casemiro. Brazylijczyk odejdzie z klubu po sezonie. Jak podaje The Telegraph, uwagę Czerwonych Diabłów przykuł Sandro Tonali.

Tonali w orbicie zainteresowań Man United

Manchester United zachwyca formą w ostatnich tygodniach. Pod wodzą Michaela Carricka drużyna przeszła niesamowitą metamorfozę, wygrywając cztery mecze z rzędu w Premier League. Na ten moment włączyli się do walki o Ligę Mistrzów, zajmując 4. miejsce w tabeli. Jednym z kluczowych zawodników w ostatnich spotkaniach był Casemiro. Brazylijczyk w starciu z Fulham (3:2) zdobył bramkę oraz zanotował asystę.

W przypadku Casemiro mowa o ostatnich miesiącach w klubie. Wiadomo, że defensywny pomocnik nie przedłuży wygasającego latem kontraktu. Oznacza to, że po czterech latach opuści Manchester United. Na Old Trafford występuje od sierpnia 2022 roku, gdy został kupiony z Realu Madryt za ok. 70 milionów euro.

Z powodu odejścia Casemiro w klubie rozglądają się za jego następcą. Media wytypowały kilku kandydatów, ale wygląda na to, że lista życzeń została uzupełniona o kolejne nazwisko. Jak donosi serwis The Telegraph, uwagę Man United przykuł Sandro Tonali. Mistrz Europy z 2021 roku gra obecnie w Newcastle, które zawodzi i jest dalekie od awansu do europejskich pucharów. Przyszłość pomocnika stoi pod znakiem zapytania. Jeśli podopieczni Eddiego Howe’a nie awansują do Ligi Mistrzów, niewykluczone, że Włoch zmieni klub.

Tonali cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku transferowym. Manchester United to tylko jedna z opcji na przyszłość dla 25-latka. Oprócz 20-krotnych mistrzów Anglii pomocnika obserwują takie zespoły jak Arsenal, Manchester City czy Juventus.