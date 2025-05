Man United blisko pozyskania napastnika. To wychowanek Man City

Manchester United jest coraz bliżej pierwszego letniego transferu. Z doniesień Sky Sports wynika, że Liam Delap trafi na Old Trafford. Napastnik to wychowanek Manchesteru City.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Liam Delap blisko Manchesteru United

Manchester United ma w tym sezonie duży problem, jeśli chodzi o skuteczność napastników. Rasmus Hojlund i Joshua Zirkzee zawiedli, nie prezentując odpowiedniego poziomu. Obaj piłkarze zdobyli w Premier League łącznie 7 goli, co jest wynikiem poniżej oczekiwań.

Z tego powodu zdecydowano, że pozyskanie nowego napastnika podczas letniego okna transferowego będzie jednym z priorytetów. W kuluarach przewijało się mnóstwo nazwisk, lecz najnowsze informacje sugerują, że wybór padnie na wychowanka Manchesteru City.

Jak informuje portal Sky Sports bardzo blisko jest finalizacja transakcji z udziałem Liama Delapa. Anglik aktualnie występuje w barwach beniaminka ligi, czyli Ipswich Town. Wiadomo już, że ze względu na spadek do Championship latem zmieni barwy klubowe. W kontrakcie napastnika widnieje klauzula odstępnego w wysokości 30 milionów funtów, co ułatwia sprawę transferu.

Na dodatek Ben Jacobs z portalu Give Me Sport informował, że chętny na przeprowadzkę do Manchesteru jest sam Liam Delap. W związku z tym jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to w przyszłym sezonie 22-latek powinien zakładać koszulkę Czerwonych Diabłów. Poza Manchesterem United w gronie zainteresowanych klubów wymieniało się m.in. Chelsea czy Arsenal.

Delap w trwającym sezonie rozegrał 35 spotkań w Premier League, zdobywając 12 goli.