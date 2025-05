Man United pozyska napastnika? Piłkarz chętny na przeprowadzkę

Liam Delap, napastnik Ipswich Town, jest skłonny przeprowadzić się do Manchesteru United - donosi Ben Jacobs z portalu GiveMeSport. 22-letni Anglik zdobył 12 bramek w obecnym sezonie Premier League, ale jego zespół i tak spadł do Championship.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Liam Delap skłonny przenieść się do Manchesteru United

Liam Delap niemal na pewno odejdzie z Ipswich Town, kiedy tylko otworzy się letnie okienko transferowe. Ekipa The Tractor Boys spadła bowiem z Premier League, a młody napastnik nie ma zamiaru kontynuować swojej kariery na drugim poziomie rozgrywkowym. 22-letni Anglik wzbudza ogromne zainteresowanie, tym bardziej że po relegacji jego klauzula odstępnego wynosi tylko 30 milionów funtów. Sprowadzenie piłkarza tej klasy w promocyjnej cenie jest nie lada okazją.

Z najnowszych informacji przekazanych przez Bena Jacobsa z brytyjskiego portalu „GiveMeSport” wynika, że Liam Delap jest chętny na przeprowadzkę do Manchesteru United. Drużynie Czerwonych Diabłów przydałoby się poważne wzmocnienie w linii ataku i niewykluczone, iż to właśnie młodzieżowy reprezentant Anglii przeniesie się na Old Trafford. Warto dodać, że sytuację skutecznego atakującego monitorują również takie kluby jak Chelsea, Arsenal czy Tottenham Hotspur.

Liam Delap z powodzeniem występuje w barwach Ipswich Town od lipca 2024 roku, gdy trafił na Portman Road za niespełna 18 milionów euro z Manchesteru City. Tak więc ewentualna przeprowadzka tego zawodnika do czerwonej części Manchesteru mogłaby wzbudzić spore kontrowersje, z uwagi na przeszłość piłkarza w zespole Obywateli. Wychowanek Derby County na boiskach Premier League rozegrał łącznie 37 meczów, strzelił 12 goli i zaliczył 2 asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 35 milionów euro.