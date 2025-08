Man United bierze gwiazdę Bundesligi. Napastnik chce grać u Amorima

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Benjamin Sesko chce grać dla Rubena Amorima w Man United

Manchester United szuka nowego napastnika ze względu na słabą dyspozycję Rasmusa Hojlunda i Joshuy Zirkzee w poprzednim sezonie. Na obu zawodników wydano ponad 100 milionów euro, lecz przełożyło się to na zaledwie 17 bramek we wszystkich rozgrywkach.

Przed startem letniego okna transferowego Czerwone Diabły celowały w takich zawodników jak Viktor Gyokeres czy Victor Osimhen. Szwed wybrał jednak ofertę Arsenalu, zaś Nigeryjczyk ku dużemu zaskoczeniu został w Turcji, podpisując kontrakt z Galatasaray.

Aktualnie na rynku pozostał jeden zawodnik, o którego walczą czołowe kluby w Europie. Jest nim Benjamin Sesko, czyli młoda gwiazda Bundesligi, występująca w RB Lipsk. Słoweniec oprócz Manchesteru United znajduje się również w kręgu zainteresowań Newcastle. Z informacji, które przekazał Graeme Bailey wynika jednak, że przedstawiciele zespołu z Old Trafford są pewni sfinalizowania transakcji.

W przekonaniu miał ich utwierdzić fakt, że Sesko wyraził gotowość do gry pod skrzydłami Rubena Amorima. Nie da się ukryć, że postać portugalskiego trenera, który uważany jest za jednego z najlepszych szkoleniowców młodego pokolenia to duży atut Czerwonych Diabłów. Nawet mimo braku kwalifikacji do europejskich pucharów reprezentant Słowenii jest gotów przenieść się na Old Trafford.