Xavi Simons ma trafić do Premier League. Wielki transfer o krok

Xavi Simons jest blisko osiągnięcia porozumienia z Chelsea ws. warunków kontraktu - informuje Sky Sport Deutschland. Po sfinalizowaniu rozmów z piłkarzem The Blues złożą ofertę RB Lipsk.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xavi Simons

Chelsea i Xavi Simons blisko osiągnięcia porozumienia

Chelsea w minionym sezonie wywalczyła awans do Ligi Mistrzów. Zanim podopieczni Enzo Mareski wrócą do gry w najbardziej prestiżowych rozgrywkach europejskich pucharów, skupili się na wzmocnieniach kadry pierwszego zespołu. Na nowych zawodników przeznaczyli ok. 235 milionów euro. Wśród nich znaleźli się m.in. Joao Pedro, Jamie Gittens czy Liam Delap.

Nie jest tajemnicą, że od jakiegoś czasu Chelsea stara się pozyskać kolejnego utalentowanego piłkarza. Przedstawiciele londyńczyków są w trakcie negocjacji z Xavim Simonsem. Reprezentant Holandii od niedawna jest pełnoprawnym zawodnikiem RB Lipsk.

Niemiecki klub zdecydował się zimą na jego wykup, płacąc Paris Saint-Germain 50 milionów euro. Niemniej jednak koszulkę Byków zakłada od dawna, ponieważ wcześniej przez prawie dwa lata grał w klubie na zasadzie wypożyczenia. Teraz jak donosi Sky Sport Deutschland ponownie może trafić do jednego z topowych klubów w Europie. Porozumienie z Chelsea ws. warunków kontraktu jest o krok.

W momencie gdy Simons i Chelsea osiągną pełne porozumienie, The Blues przejdą do negocjacji z Lipskiem, składając oficjalną ofertę za 22-letniego piłkarza. Potencjalna kwota transferu może wynieść 60 milionów euro, ponieważ na tyle wycenił go obecny zespół.