Manchester United chce, aby Bruno Fernandez pozostał na Old Trafford. Portal "Tuttomercato" twierdzi, że między stronami rozpoczęły się już negocjacje kontraktowe.

fot. Every Second Media Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Fernandes na dłużej na Old Trafford? Rozpoczęły się rozmowy

Manchester United w tym sezonie realnie walczy o awans do Ligi Mistrzów. Michael Carrick odbudował drużynę i notuje znakomite wyniki, choć w minionej kolejce przydarzyła się przegrana. Obecnie Czerwone Diabły zajmują trzecią lokatę i walczą z takimi drużynami, jak Aston Villa, Chelsea czy Liverpool.

Powrót do Ligi Mistrzów to kluczowy czynnik również w temacie przyszłości Bruno Fernandesa. O jego odejściu mówi się od miesięcy, natomiast sam gwiazdor zwleka z podjęciem decyzji. Wiele zależy od wyniku sportowego Manchesteru United, a także wyboru nowego trenera. Portugalczyk uważa, że Carrick świetnie sobie radzi i powinien dostać szansę również w przyszłym sezonie.

W sprawie Fernandesa nastąpił przełom. Portal „Tuttomercato” twierdzi, że strony nawiązały kontakt i rozpoczęły rozmowy na temat przedłużenia współpracy. Obecny kontrakt obowiązuje do 2027 roku i zawiera opcję przedłużenia, ale gwiazdor oczekuje lepszych warunków finansowych. Manchester United może zaoferować mu umowę do 2029 roku i zarobki na poziomie aż 400 tysięcy funtów tygodniowo.

Obu stronom zależy, aby rozwiązać tę kwestię maksymalnie przed startem mistrzostw świata. Fernandes na pierwszym miejscu stawia Manchester United. Jest gotowy odrzucić lukratywne propozycje z Arabii Saudyjskiej.