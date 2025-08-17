Man United i Milan wymienią się zawodnikami? Hojlund za wielką gwiazdę

15:25, 17. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sebastien Vidal

Milan jest zainteresowany pozyskaniem Rasmusa Hojlunda. Jak podaje Sebastien Vidal przedstawiciele Man United rozważają wymianę. W zamian na Old Trafford mógłby trafić Mike Maignan.

Rasmus Hojlund
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Maignan za Hojlunda?! Man Utd rozważa wymianę z Milanem

Manchester United pozyskał w letnim oknie transferowym nowego napastnika. Kontrakt z klubem podpisał Benjamin Sesko, za którego zapłacono ponad 80 milionów euro. Jednocześnie podjęto decyzję, że na listę transferową zostanie wystawiony Rasmus Hojlund. Duńczyk kompletnie rozczarował, więc nie jest brany pod uwagę na nadchodzący sezon w Premier League.

Przez ostatnie tygodnie pojawiały się informacje, że Hojlundem interesuje się AC Milan. Włoski klub chciałby go wypożyczyć z opcją ewentualnego wykupu. Negocjacje z 20-krotnym mistrzem Anglii cały czas trwają, a w grze pojawił się zupełnie nowy pomysł.

Jak informuje Sebastien Vidal pod uwagę brana jest wymiana zawodników. Korzystając z zainteresowania Hojlundem przedstawiciele Manchesteru United są gotowi rozważyć zamianę, w myśl której na Old Trafford miałby trafić Mike Maignan, czyli bramkarz Milanu.

Nie jest tajemnicą, że Man United szuka nowego golkipera ze względu na rozczarowującą postawę Andre Onany. Do niedawna wśród faworytów wymieniano m.in. Emiliano Martineza czy Gianluigiego Donnarummę. Z kolei w przypadku Maignana pisało się kiedyś o potencjalnym transferze do Chelsea. Francuz ma tylko roczny kontrakt z Milanem i niewykluczone, że latem będzie do wzięcia za darmo.

