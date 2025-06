Maignan zagra w Chelsea?! Jest ostateczna odpowiedź Milanu

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

Chelsea zerwała rozmowy z Milanem! Nie będzie transferu Maignana

Chelsea po powrocie do Ligi Mistrzów szuka wzmocnień na rynku transferowym. The Blues ze względu na udział w Klubowych Mistrzostwach Świata mogą finalizować transfery wcześniej niż inne zespoły. FIFA uruchomiła specjalne okno transferowe, które zamyka się we wtorek (10 czerwca). Celem londyńczyków było sprowadzenie nowego bramkarza, lecz ta misja im się nie udała.

Mike Maignan, bo o nim mowa nie zmieni klubu. Reprezentant Francji pozostanie w Milanie, ponieważ Rossoneri odrzucili wszystkie oferty, które złożyła Chelsea. Drużyna Enzo Mareski była w stanie wydać ponad 20 milionów euro, lecz mediolańczycy oczekiwali więcej.

Jak informuje Fabrizio Romano w związku z tym negocjacje zostały zerwane. W Londynie uważają, że Milan chciał wykorzystać fakt Klubowych Mistrzostw Świata i przez to oczekiwał zbyt dużych pieniędzy. Chelsea na rok przed wygaśnięciem kontraktu bramkarza nie zamierza przepłacać. Fiasko w negocjacjach transferowych z pewnością ucieszy Maxa Allegriego.

Włoski taktyk niedawno został nowym trenerem Milanu i naciskał, aby Maignan został w klubie. Warto dodać, że Francuz od kilku lat to jeden z kluczowych zawodników w klubie. Z nim w bramce Rossoneri sięgnęli po pierwsze od jedenastu lat Scudetto, wygrywając Serie A w sezonie 2021/2022. Francuski golkiper rozegrał w drużynie jak dotąd 163 spotkania, zachowując 65 czystych kont.