Man United liczy na transfer gwiazdy Al-Hilal! Promocyjna cena

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Neves może trafić zimą do Man United

Manchester United z tygodnia na tydzień wygląda coraz lepiej, czego dowodem jest m.in. awans w tabeli Premier League. Aktualnie podopieczni Rubena Amorima zajmują 7. miejsce z dorobkiem 18 punktów po 11. kolejkach. Co więcej, kontynuują serię pięciu meczów z rzędu bez porażki. O przedłużenie passy zagrają w poniedziałek (24 listopada) z Evertonem przed własną publicznością.

Wielkimi krokami zbliża się zimowe okno transferowe. Czerwone Diabły będą chciały wzmocnić kadrę pierwszego zespołu. Głównym celem ma być sprowadzenie środkowego pomocnika. Do tej pory często łączono z klubem Carlosa Balebę i Elliota Andersona.

Wygląda jednak na to, że ze względu na okazję, jaka pojawiła się na rynku transferowym, do zespołu dołączy inny piłkarz. Z informacji serwisu CaughtOffside wynika, że Manchester United w styczniu złoży ofertę za Rubena Nevesa. Portugalczyk aktualnie gra w Saudi Pro League, gdzie broni barw Al-Hilal. Cena transferu w porównaniu do innych opcji będzie zdecydowanie niższa, bo wyniesie ok. 18 milionów funtów. Wśród potencjalnych rywali w walce o sprowadzenie byłego piłkarza Wolves wymienia się Newcastle United.

Neves przeniósł się do Arabii Saudyjskiej w lipcu 2023 roku z Wolverhampton za 55 milionów euro. Łącznie w barwach Al-Hilal rozegrał jak dotąd 104 mecze, w których zdobył 12 goli i zanotował 25 asyst. W sezonie 2023/2024 zdobył mistrzostwo ligi saudyjskiej.