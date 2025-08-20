Man City zrezygnował z gwiazdy Realu Madryt wycenianej na 100 mln euro

Rodrygo nie zagrał ani minuty w ligowym meczu Realu z Osasuną, co tylko potwierdza jego marginalną rolę u Xabiego Alonso. Według mediów Brazylijczyk może latem trafić do Premier League.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Real Madryt gotów sprzedać Rodrygo. Arsenal i Liverpool obserwują sytuację

Rodrygo znalazł się w trudnym położeniu w Realu Madryt. W inauguracyjnym spotkaniu La Ligi z Osasuną nie dostał nawet minuty, podczas gdy na boisku pojawili się Brahim Diaz, Gonzalo Garcia czy Franco Mastantuono. Taka sytuacja jasno pokazuje, że Brazylijczyk spadł w hierarchii ataku Królewskich i jego rola w drużynie jest coraz mniejsza.

Coraz więcej wskazuje na to, że Real Madryt jest gotów rozważyć jego sprzedaż jeszcze tego lata. Sam zawodnik preferuje transfer do Premier League, gdzie widzi dla siebie największe możliwości rozwoju i regularnej gry.

Najbliżej sprowadzenia Rodrygo w ostatnich tygodniach był Manchester City. Pep Guardiola jest jego wielkim zwolennikiem, a klub rozważał nawet ofertę opiewającą na 100 milionów euro. Wszystko było uzależnione od ewentualnego transferu Savinho do Tottenhamu, co mogło uruchomić domino transferowe. Ostatecznie jednak plan został zablokowany przez Ferrana Soriano, który uznał, że transakcja zaburzyłaby równowagę finansową City, o czym poinformował Sacha Tavolieri.

W grze pozostają inne kluby angielskie. Arsenal mógłby ruszyć po Brazylijczyka, zwłaszcza po kontuzji Kaia Havertza. Jednak zanim dojdzie do konkretów, Kanonierzy muszą najpierw sprzedać jednego ze swoich zawodników. Liverpool również monitoruje sytuację, ale Rodrygo nie znajduje się na szczycie listy. Michael Edwards koncentruje się na sprowadzeniu Alexandra Isaka, a także rozważa transfer Bradleya Barcoli.

Dla The Reds Brazylijczyk jest dopiero trzecią opcją. Nie chodzi o finanse, bo klub jest gotów wydać nawet 140 milionów euro na napastnika, ale o priorytety transferowe. W takiej sytuacji przyszłość Rodrygo wciąż pozostaje niepewna, a jego nazwisko będzie jednym z najgorętszych tematów ostatnich dni letniego okna.

Zobacz również: Douglas Luiz żegna się z Juventusem. Zaplanowano testy medyczne