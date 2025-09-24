Man City z ofertą za gwiazdę Newcastle! Odpowiedź była natychmiastowa

Manchester City latem szukał środkowego pomocnika. Do klubu trafił Tijjani Reijnders. Natomiast pierwszą opcją dla Obywateli był Bruno Guimaraes z Newcastle - donosi Lee Ryder.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Bruno Guimaraes, a nie Tijjani Reijnders był celem Man City

Manchester City podczas letniego okna transferowego miał w planach pozyskanie środkowego pomocnika. Ostatecznie ta sztuka im się udała, ponieważ do zespołu dołączył Tijjani Reijnders. Reprezentant Holandii odszedł z Milanu w zamian za 55 milionów euro. Od początku sezonu 27-latek udowadnia, że była to trafiona inwestycja. W sześciu meczach zdobył jednego gola i zanotował trzy asysty.

Okazuje się jednak, że Reijnders nie był głównym celem transferowym Obywateli. Z informacji, które przekazał Lee Ryder z portalu Chronicle Live wynika, że priorytetem miał być Bruno Guimaraes. Były mistrz Anglii zabiegał o piłkarza od czerwca.

Przed startem Klubowych Mistrzostw Świata włodarze Manchesteru City złożyli zapytanie za gwiazdę Newcastle. The Magpies momentalnie odrzucili propozycję ligowych rywali. Na dodatek transferem nie był zainteresowany również Bruno Guimaraes. Brazylijczyk jest w pełni zadowolony z pobytu na St. James Park i rozważa podpisanie nowego kontraktu.

W porównaniu do Reijndersa początek sezonu Bruno Guimaraesa nie jest tak udany. W pięciu meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył jedną bramkę. Newcastle od startu rozgrywek w Premier League rozczarowuje formą, zajmując dopiero 13. miejsce w tabeli.